Курс долара вже на 15% вищий за офіційний: експерти розповіли, що буде з гривнею — Finance.ua

Курс долара вже на 15% вищий за офіційний: експерти розповіли, що буде з гривнею

Вчора 13:02 — Валюта

Курс долара в Україні вже на 15% вище офіційного, українцям слід підготуватися до можливої девальвації гривні після війни.

Про це пише Forbes

Українські імпортери вже відкорегували бізнес-плани з урахуванням ймовірної девальвації у майбутньому.

«Більшість постачальників підняли закупівельні ціни від 10 до 15%», — розповідає генеральний директор COMFY Ігор Хижняк. Серед причин, окрім зростання витрат на логістику та ризики, що не покриваються страховими компаніями, є і валютний курс.

Курс на неофіційному ринку відхиляється на 10-15% від офіційного, підтверджує начальник відділу аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин. Відміна валютних обмежень, вважає він, призведе до наближення офіційного курсу до ринкового.

Нацбанк триматиме фіксований курс до закінчення війни, заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук місяць тому. «Я не впевнений, що курс лишиться фіксованим до завершення воєнних дій», — говорить голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

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