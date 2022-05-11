Курс долара вже на 15% вищий за офіційний: експерти розповіли, що буде з гривнею — Finance.ua
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Курс долара вже на 15% вищий за офіційний: експерти розповіли, що буде з гривнею

Вчора 13:02Валюта
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Курс долара в Україні вже на 15% вище офіційного, українцям слід підготуватися до можливої девальвації гривні після війни.
Про це пише Forbes.
Українські імпортери вже відкорегували бізнес-плани з урахуванням ймовірної девальвації у майбутньому.
«Більшість постачальників підняли закупівельні ціни від 10 до 15%», — розповідає генеральний директор COMFY Ігор Хижняк. Серед причин, окрім зростання витрат на логістику та ризики, що не покриваються страховими компаніями, є і валютний курс.
Курс на неофіційному ринку відхиляється на 10-15% від офіційного, підтверджує начальник відділу аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин. Відміна валютних обмежень, вважає він, призведе до наближення офіційного курсу до ринкового.

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Нацбанк триматиме фіксований курс до закінчення війни, заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук місяць тому. «Я не впевнений, що курс лишиться фіксованим до завершення воєнних дій», — говорить голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.
За матеріалами: УНІАН
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