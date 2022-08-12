В НБУ оценили эффект от введения налога на импорт — Finance.ua

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В НБУ оценили эффект от введения налога на импорт

Казна и Политика
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В НБУ оценили эффект от введения налога на импорт
В НБУ оценили эффект от введения налога на импорт
Национальный банк оценивает экономический эффект от введения нового налога на импорт в 15–18 млрд грн в месяц. Дополнительный сбор улучшит ситуацию с дефицитом бюджета и прибавит один процентный пункт к инфляции.
Об этом сказал в интервью Forbes глава НБУ Кирилл Шевченко.
Шевченко прокомментировал инициативу правительства о введении 10% сбора на импортные товары и услуги. По его словам, сейчас хороших для всех решений просто нет.
«Нужно делать то, что позволит финансовой системе продержаться в условиях полномасштабной войны. Как будет выглядеть этот налог — это уже компетенция Минфина, но мы присоединяемся к дискуссиям для поиска оптимального варианта», — отметил глава НБУ.
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Быстрое возобновление импорта, в том числе неприоритетных товаров в условиях войны, истощает резервы, пояснил он. Другой аспект — дополнительный сбор улучшит ситуацию с дефицитом бюджета.
«Это уменьшит потребность в эмиссии, которая попадает на валютный рынок и так же давит на резервы», — подчеркнул глава НБУ.
По расчетам Нацбанка, экономический эффект от введения сбора составит 15–18 млрд грн в месяц.
«Но фискальный эффект должен оценивать Минфин. При этом мы не ожидаем существенного влияния на инфляцию», — добавил Шевченко.
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Он отметил, что появление этого сбора прибавит один процентный пункт к годовому показателю инфляции, но этот эффект уже учтен в прогнозе НБУ.
По его словам, импортерам станет сейчас немного труднее, но не надо забывать, что страна функционирует в условиях полномасштабной войны.
«У нас сформировался неплохой запас прочности, позволивший нам достаточно уверенно пройти первые пять месяцев. На начало года международные резервы НБУ составляли около $31 млрд. Но запасы не безграничны. И на 1 августа они снизились до $22,4 млрд», — напомнил он.
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Напомним, Украина нуждается в $9 млрд в месяц для покрытия дефицита бюджета, и это почти вдвое превышает предварительные запросы, сообщил в комментарии для Financial Times советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. По его словам, эти средства должны покрыть расходы на экстренное жилье и ремонт жилья для миллионов людей, а также профинансировать базовый минимальный доход для потерявших работу людей.

Справка Finance.ua:

  • 23 июня Верховная Рада отменила введенные в начале апреля льготы при растаможке автомобилей и вернула пошлины и обложение НДС на импортные товары. Закон вступил в силу с 1 июля.

К чему приведет 10% налог на импорт

По материалам:
Forbes.ua
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