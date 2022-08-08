НБУ поддерживает новый налог в 10% на покупку валюты для импорта — Finance.ua

НБУ поддерживает новый налог в 10% на покупку валюты для импорта Сегодня 13:36 — Казна и Политика

НБУ поддерживает новый налог в 10% на покупку валюты для импорта

Национальный банк Украины выступил в поддержку введения в Украине налога в размере 10% на покупку валюты для осуществления импортных операций.

Об этом говорится в ответе НБУ на запрос « Экономической правды ».

Читайте также В Украине могут изменить налоги: в Кабмине обсуждают введение нового сбора

«С точки зрения Национального банка как органа, ответственного за стабильность гривны, дополнительные налоги на импорт в текущих условиях должны рассматриваться как меры по усилению конкурентоспособности отечественных производителей, снижению оттока валюты из страны, уравновешению платежного баланса и сокращению дефицита бюджета», — отметили там.

В регуляторе добавили, что разработка налога находится в компетенции Министерства финансов, однако специалисты НБУ также вовлекаются в этот процесс, учитывая потенциально важную роль банков в администрировании такого налога.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.