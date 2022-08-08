НБУ поддерживает новый налог в 10% на покупку валюты для импорта — Finance.ua
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НБУ поддерживает новый налог в 10% на покупку валюты для импорта

Казна и Политика
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НБУ поддерживает новый налог в 10% на покупку валюты для импорта
НБУ поддерживает новый налог в 10% на покупку валюты для импорта
Национальный банк Украины выступил в поддержку введения в Украине налога в размере 10% на покупку валюты для осуществления импортных операций.
Об этом говорится в ответе НБУ на запрос «Экономической правды».
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«С точки зрения Национального банка как органа, ответственного за стабильность гривны, дополнительные налоги на импорт в текущих условиях должны рассматриваться как меры по усилению конкурентоспособности отечественных производителей, снижению оттока валюты из страны, уравновешению платежного баланса и сокращению дефицита бюджета», — отметили там.
В регуляторе добавили, что разработка налога находится в компетенции Министерства финансов, однако специалисты НБУ также вовлекаются в этот процесс, учитывая потенциально важную роль банков в администрировании такого налога.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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