Для чего обменникам запретили показывать на цифровых табло курсы валют: ответ НБУ — Finance.ua

Для чего обменникам запретили показывать на цифровых табло курсы валют: ответ НБУ Сегодня 19:02 — Валюта

Для чего обменникам запретили показывать на цифровых табло курсы валют: ответ НБУ

Национальный банк Украины, который сначала обязался удерживать официальный курс на одном уровне (29,2549 гривны) до конца военного положения, через пять месяцев войны был вынужден поднять его на 25% — до 36,5686 гривны, пытаясь сравнять с рыночным.

Однако рынок решил иначе: наличный курс резко пошел вверх и к концу июля достиг уровня 42,60 гривны.

В «раскачивании курса» обвинили небанковские обменники, чьи табло с высокими курсами «пугали» украинцев и заставляли покупать валюту по любому курсу.

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29 июля Национальный банк издал постановление № 165 «Об особенностях регулирования и надзора за ведением деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме в период действия военного положения», в котором, в частности, запретил обменным пунктам «осуществлять информирование об установленных курсах купли и продажи иностранных валют вне касс учреждений и их структурных подразделений, привлекая к ним дополнительное внимание какими-либо цифровыми значениями или символами».

Проще говоря, обменникам запретили показывать на цифровых табло курсы валют

«Принимая постановление, Национальный банк руководствовался прежде всего необходимостью минимизации негативных тенденций со спекулятивными признаками в небанковском сегменте наличного валютного рынка, дабы избежать случаев искусственного и необоснованного повышения курса, а также расшатывания ситуации с наличным курсом для получения дополнительной маржи», — пояснили Finance.ua в пресс-службе регулятора.

В НБУ подчеркнули, что постановление № 165 — «это не только о „табло“, но, прежде всего, о безопасности как предоставлятелей, так и потребителей финансовых услуг во время войны».

Это также об обеспечении прозрачной деятельности небанковских финансовых учреждений и защите прав потребителей финансовых услуг, которых небанковские обменные пункты вводят в заблуждение. И эта цель достигалась комплексным ужесточением требований к небанковским обменным пунктам. В частности, и по охране помещений, и предоставлению РРО в НБУ, и обязательному введению видеонаблюдений, а также предоставлению информации населению об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют в стандартизированном виде в четко определенном формате.

Необходимость применения ограничений, связанных с демонстрацией обменных пунктов текущего курса валют, доказывает тот факт, что табло является основным информационным каналом, а продемонстрированный курс воспринимается как однозначно правильный и рыночный. Результатом искусственно завышенного курса, демонстрируемого небанковскими обменниками на каждом шагу, стали панические настроения населения, которые приводили к спонтанным покупкам валюты и значительным колебаниям обменного курса на рынке. С введением всех указанных выше ограничений мы наблюдаем стабилизацию ситуации на рынке, в частности, за счет уменьшения психологического фактора", — отметили в Нацбанке.

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