НБУ призвал не скупать доллары и рассказал, как сохранить деньги — Finance.ua

НБУ призвал не скупать доллары и рассказал, как сохранить деньги Сегодня 13:01 — Личные финансы

НБУ призвал не скупать доллары и рассказал, как сохранить деньги, www.freepik.com

Национальный банк Украины призывает граждан не скупать валюту и дал советы, как уберечь гривневые сбережения от обесценивания.

Об этом в интервью «Главкому» сказала первая заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.

«Мы понимаем, что сегодня граждане имеют немного альтернатив сохранению своих гривневых сбережений. Кто-то покупает дорогие импортные товары долгосрочного использования, кто-то, не имея возможности или потребности в таких товарах, покупает валюту. То есть люди пытаются зафиксировать свои гривневые сбережения, уберечь их от обесценивания. Именно поэтому мы, во-первых, в июне повысили учетную ставку до 25%. Поднятие ставки — это сигнал для банков повысить ставки по депозитам, чтобы не происходило бегство от гривни. Банки уже постепенно повышают ставки, и этот процесс будет продолжаться», — сказала Рожкова.

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Она уточнила, что это не значит, что ставка по депозитам может составлять 30%. «Но даже при 18-20% доходности по депозиту потери от инфляции значительно меньше», — отметила она.

По словам Рожковой, Нацбанк пытается сделать все, чтобы замедлить инфляцию. Таким образом, альтернатива покупке валюты — класть деньги на банковский депозит.

«Понятно, что сегодня даже при инфляции 21,5% их доходность значительно ниже. Но мы уже видим, что Минфин постепенно повышает ставки и ожидаем, что этот процесс будет продолжаться. Таким образом, для граждан это дало бы возможность в значительной степени перекрыть инфляционные потери», — сказала Рожкова.

«Также как альтернативу покупке иностранной наличной валюты 21 июля мы разрешили банкам продавать безналичную валюту гражданам объемом в пределах лимита в 50 тыс. грн в месяц при условии размещения этой валюты как минимум на трехмесячный депозит», — сказала Рожкова.

Но, по ее словам, банкам нужно доработать свои приложения, чтобы в них появилась опция «специальный депозит», на который эти средства будут зачисляться, и три месяца ими нельзя воспользоваться. Наверное, пройдет некоторое время, чтобы банки подстроились и добавили опцию, хотя ряд учреждений уже предлагают такую услугу. В конце концов это поможет снизить давление на наличный рынок и станет еще одной альтернативой для граждан для вложения средств", — отметила первая заместитель главы НБУ.

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару от 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% — с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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