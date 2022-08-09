monobank запускает новую функцию, которая поможет контролировать финансы — Finance.ua

monobank запускает новую функцию, которая поможет контролировать финансы Сегодня 10:02 — Личные финансы

monobank запускает новую функцию, которая поможет контролировать финансы

В обновлении банковского приложения monobank появилась возможность анализировать вашу общую финансовую активность.

Как портал Finance.ua прокомментировали в monobank, этот новый раздел поможет пользователям контролировать персональный бюджет в рамках четырех категорий:

расходы;

накопления;

переводы на свои карты;

поступления.

Категории представлены в виде карточек, составляющих основу этого аналитического раздела.

Каждая такая карточка содержит общую сумму, список категорий и тегов, участвовавших в наполнении этой карточки.

«Мы не пытаемся конкурировать с PFM-приложениями (Personal finance management — управление личными финансами. — Ред.). Они требуют много ручных уточнений и реального ведения бухгалтерии. У нас более простое решение, однако оно дает контроль над финансами и не требует никаких дополнительных усилий. Просто оплачивайте покупки картой monobank, а мы все посчитаем», — рассказали Finance.ua в monobank.

Что интересно, пользователь может самостоятельно изменить категории своих расходов или добавить в них теги для группирования расходов и поступлений, что позволяет максимально контролировать свои финансы в рамках банковского приложения.

Вам не придется держать на смартфоне отдельные программы и вносить в них расчеты за каждую чашку кофе — это происходит автоматически.

Аналитика доступна как по одной, так и по нескольким картам в трех доступных валютах — гривна, доллар и евро, с точностью до одного дня.

Для тех, кому не так важно, сколько уже потрачено, а важнее, сколько осталось — создан отдельный раздел «Общий баланс».

Здесь можно быстро оценить свой общий баланс по всем остаткам на картах и сберегательным продуктам monobank.

Следует заметить, что monobank постоянно совершенствует свой функционал. Так, в начале июля появилась возможность переводить без комиссии доллары и евро между счетами родственников первой степени родства, что крайне актуально в условиях действующих валютных ограничений Национального банка.

Справка Finance.ua:

25 июня 2022 года количество клиентов monobank достигло отметки в 6 млн человек;

с 23 июня для всех ФЛП, пользующихся monobank, стали доступны валютные карты;

с 6 июля monobank установил рыночный курс валютообмена для безналичных сделок.

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