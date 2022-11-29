В НБУ объяснили скачок ставок банков по кредитам для населения — Finance.ua
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В НБУ объяснили скачок ставок банков по кредитам для населения

Кредит&Депозит
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В НБУ объяснили скачок ставок банков по кредитам для населения
В НБУ объяснили скачок ставок банков по кредитам для населения
В июле и августе стоимость кредитов физических лиц сохранялась на уровне около 20% годовых. В сентябре ставки выросли до около 30% годовых — устойчивого уровня, который был до февраля 2022 года.
Об этом свидетельствует обзор банковского сектора НБУ (III квартал 2022 года).
«Это изменение, прежде всего, объясняется окончанием кредитных каникул, которые банки ввели с начала полномасштабной войны», — говорится в обзоре.
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По данным НБУ, стоимость гривневых ссуд субъектам хозяйствования на протяжении ІІІ квартала в дальнейшем росла — до 20.1% годовых. Преимущественно повысились ставки по ультракоротким кредитам крупным предприятиям. Рост ставок по кредитам МСБ сдерживался ограничениями в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%».
Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в сентябре 2022 года в гривне выросли на 13,0 п.п. до 36,1% годовых.

Справка Finance.ua:

  • первое всеукраинское бюро кредитных историй провело исследование на основе собственных данных, чтобы выяснить, что происходит с рынком кредитования после начала полномасштабной войны;
  • перед заключением договора займа или кредитного договора потребитель должен оценить все «за» и «против», а также ситуацию, в которой нужны средства. Заем будет уместен, если деньги нужны быстро и на короткий срок. Если вам нужна большая сумма и надолго, лучше оформить кредит в банке.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Сравнить и подобрать кредит можно здесь
По материалам:
РБК-Україна
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