В НБУ хотят создать сеть из 1000 банковских отделений, которые будут точно работать при блекауте — Пышный — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В НБУ хотят создать сеть из 1000 банковских отделений, которые будут точно работать при блекауте — Пышный

Валюта
76
Нацбанк ведет переговоры с банками для создания национальной сети из около 1000 отделений с резервными источниками энергоснабжения, которая будет доступна для использования всеми системно важными банками и сотрудниками НБУ.
Об этом глава НБУ Андрей Пышный рассказал Forbes.
«Мы называем это условно „банк несокрушимости“ или power banking. Это периметр, в котором будет функционировать вся банковская сеть на случай экстремально критической ситуации», — объяснил Пышный.
По словам главы Нацбанка, одной из первых реакций банковской системы на перебои с электроснабжением после российских атак было введение «Ощадбанком» и «Приватом» «национального роуминга» карт. Это одинаковые тарифы для всех карт, независимо от того, чей вы клиент.
«Сейчас работаем, чтобы расширить эту идею и на другие банки», — добавил Пышный.
Читайте также
Кроме этого, Нацбанк ведет диалог с сетями АЗС, чтобы у них также была опция снятия наличных денег на кассах, уточнил глава НБУ.
По его словам, Нацбанк ориентируется на то, чтобы банки могли обеспечить в критических ситуациях работу не менее 35% сети.
«Блекаут показал, что даже при таких условиях система способна обеспечивать более высокий процент», — добавил он.

Справка Finance.ua:

  • НБУ опубликовал список банков по Киеву и Украине, которые будут работать даже в условиях длительного отсутствия энергоснабжения
  • Государственный Приватбанк увеличил лимит на снятие наличных в банкоматах сети до 20 тысяч гривен, ранее один раз в банкоматах банка можно было снять 10 тысяч гривен.
  • Ощадбанк приравнял лимиты снятия наличных с карт других банков к соответствующим лимитам, которые применяются к собственным картам банка. Этот шаг позволит всем украинцам, без распределения на клиентов Ощада и других банковских учреждений, снимать наличные в банкоматной сети Ощадбанка в объеме 50 тысяч гривен с одной карты в сутки.

Узнать актуальные курсы валют💵💶

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.