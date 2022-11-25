В НБУ хотят создать сеть из 1000 банковских отделений, которые будут точно работать при блекауте — Пышный Сегодня 12:00 — Валюта

Нацбанк ведет переговоры с банками для создания национальной сети из около 1000 отделений с резервными источниками энергоснабжения, которая будет доступна для использования всеми системно важными банками и сотрудниками НБУ.

Об этом глава НБУ Андрей Пышный рассказал Forbes.

«Мы называем это условно „банк несокрушимости“ или power banking. Это периметр, в котором будет функционировать вся банковская сеть на случай экстремально критической ситуации», — объяснил Пышный.

По словам главы Нацбанка, одной из первых реакций банковской системы на перебои с электроснабжением после российских атак было введение « Ощадбанк ом» и «Приватом» «национального роуминга» карт. Это одинаковые тарифы для всех карт, независимо от того, чей вы клиент.

«Сейчас работаем, чтобы расширить эту идею и на другие банки», — добавил Пышный.

Кроме этого, Нацбанк ведет диалог с сетями АЗС, чтобы у них также была опция снятия наличных денег на кассах, уточнил глава НБУ.

По его словам, Нацбанк ориентируется на то, чтобы банки могли обеспечить в критических ситуациях работу не менее 35% сети.

«Блекаут показал, что даже при таких условиях система способна обеспечивать более высокий процент», — добавил он.

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Государственный Приватбанк увеличил лимит на снятие наличных в банкоматах сети до 20 тысяч гривен, ранее один раз в банкоматах банка можно было снять 10 тысяч гривен.

Ощадбанк приравнял лимиты снятия наличных с карт других банков к соответствующим лимитам, которые применяются к собственным картам банка. Этот шаг позволит всем украинцам, без распределения на клиентов Ощада и других банковских учреждений, снимать наличные в банкоматной сети Ощадбанка в объеме 50 тысяч гривен с одной карты в сутки.

Економічна Правда По материалам:

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