НБУ опубликовал список банков по Киеву и Украине, которые будут работать даже в условиях длительного отсутствия энергоснабжения (адреса) — Finance.ua
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НБУ опубликовал список банков по Киеву и Украине, которые будут работать даже в условиях длительного отсутствия энергоснабжения (адреса)

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НБУ опубликовал список банков, которые будут работать даже в условиях продолжительного отсутствия энергоснабжения.
Об этом сообщили в НБУ.
Банковская система, несмотря на войну, работает в непрерывном режиме, обеспечивает платежи и расчеты, предоставляет финансовые услуги бизнесу и гражданам.
В целях минимизации этих рисков Национальный банк вместе с системно важными банками внедряют план мер по обеспечению непрерывности работы банковской системы на случай длительного отсутствия электроснабжения.
Системно важными банками определен перечень 760 дежурных отделений, расположенных в Киеве и 275 населенных пунктах 22 областей, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги даже в условиях длительного отсутствия энергоснабжения.
Перечень отделений банков
Дежурные отделения уже снабжаются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества.
Реализуются планы логистического обеспечения таких отделений дополнительным персоналом, кассовой техникой, банкоматами, наличными деньгами.

Справка Finance.ua:

  • С 23 ноября ПриватБанк установил единые лимиты обналичивания в сети банкоматов банка с карт ПриватБанка и других украинских банков на уровне 20 000 грн.

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По материалам:
Finance.ua
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