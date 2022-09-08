В НБУ дали прогнозы относительно фиксации курса гривны — Finance.ua

В НБУ дали прогнозы относительно фиксации курса гривны Сегодня 16:00 — Валюта

Разовая коррекция официального курса гривны в июле и дополнительные меры Нацбанка по снижению девальвационного давления способствовали уменьшению дисбалансов на валютном рынке и вместе с ростом международной финпомощи позволили увеличить международные резервы, заявляет Нацбанк.

«Объема международных резервов достаточно для фиксации обменного курса на текущем уровне, учитывая перспективы получения официального финансирования от партнеров, постепенное налаживание логистики и соответствующий рост экспортной выручки», — говорится в пресс-релизе НБУ в четверг.

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Регулятор подчеркнул, что обеспечение курсовой стабильности остается важным условием стабилизации ожиданий и сохранения управляемости инфляционными процессами, о чем свидетельствует снижение объема интервенций по продаже валюты в последние месяцы.

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Как сообщалось, международные резервы Украины по состоянию на 1 сентября 2022 года, по предварительным данным, составили $25,436 млрд (в эквиваленте), увеличившись в августе на 13,6%.

Нацбанк с 21 июля девальвировал официальный курс гривны к доллару на 25% — до 36,5686 грн/$1.

Также в НБУ сообщили, что у Национального банка есть возможности для сохранения фиксированного официального курса гривны к доллару на уровне 36,6 гривен. Ситуация значительно улучшилась.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

«Сейчас мы точно не видим оснований для пересмотра официального курса», — сказал он.

По его словам, объем международных резервов достаточен для фиксации курса на текущем уровне, учитывая перспективы получения официального финансирования от партнеров, постепенное налаживание логистики и соответствующий рост экспортной выручки.

Замглавы НБУ сообщил, что до конца года ожидается поступление анонсированного ранее официального финансирования на общую сумму около 12 млрд долларов, в том числе 8 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи от ЕС.

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