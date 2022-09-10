Почему доллар растет: прогнозы для Украины — Finance.ua

Почему доллар растет: прогнозы для Украины
Уже полтора месяца украинская гривна держится на уровне около 40 долларов и евро. Но даже при такой относительной стабильности присутствует девальвационный тренд.
В то время как официальный курс доллара от НБУ зафиксирован на уровне 36,57 гривны, наличный курс в обменниках и черном рынке существенно отличается.
Почему дорожает доллар
Очевидная причина подорожания наличного доллара — война россии против Украины, которая остановила большую часть бизнеса и оборвала ряд экспортных путей.
Что влияет на курс
- «Печать денег». С начала полномасштабной войны Нацбанк выполнил допэмиссию гривны на сумму 285 миллиардов гривен (по состоянию на 1 сентября).
- Международная финансовая помощь. Украина нуждается в 5 — 7 миллиардах долларов ежемесячно. К сожалению, такой помощи мы не получаем.
- Традиционная активизация делового сезона с началом осени не наступила, так что валюта под импорт не меняется столь активно.
- Общий рост цен. Инфляция продолжает расти.
- Военные опасности, а конкретно удары неприятеля по энергетической инфраструктуре в отопительный период.
К сожалению, мы не можем быть уверены в том, что международная финансовая помощь будет поступать своевременно и в необходимых объемах. И это важный фактор, который будет влиять на макроэкономическую стабильность Украины и курс гривны.
Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики Libertex Group
Прогнозы для курса доллара
Базовый сценарий
Скорее всего гривна продолжит девальвацию, и уже к концу года украинцы увидят в обменниках 50 гривен за доллар и больше. Во многом это зависит от масштабов эмиссии и объемов внешней помощи.
Этот сценарий возможен при условии:
- НБУ продолжит дофинансировать бюджет печатью гривны;
- ставки гособлигаций останутся низкими (значительно ниже учетной ставки)
- свободная гривна не будет выводиться с рынка;
- внешняя поддержка будет низкой;
- ситуация на фронте кардинально не меняется.
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Положительный сценарий
Если ситуация на войне улучшится в пользу Украины, это будет стимулировать экономическое восстановление Украины и приток инвестиций. При таком оптимистическом сценарии наличная гривна может остаться в диапазоне 40 — 45 гривен за доллар, считает Шевчишин.
В то же время, руководитель департамента аналитики Concorde Capital Александр Паращий считает, что при отсутствии негативных новостей гривна может даже слегка укрепиться и быть в коридоре 38 — 40 гривен за доллар до конца 2022 года.
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