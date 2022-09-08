Сколько заработали банки на разнице курсов валют с начала года — Finance.ua

Сколько заработали банки на разнице курсов валют с начала года Сегодня 20:01 — Валюта

Сколько заработали банки на разнице курсов валют с начала года

Во ІІ квартале банки заработали на торговле валютой 12,4 млрд грн — в шесть раз больше, чем за такой же период прошлого года. По результатам июля показатель вырос еще больше, до 19,1 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передает Forbes.

Отмечается, что режим нескольких курсов валют, фактически существующий с первых недель полномасштабной войны, позволил банковской системе заработать на валютообменных операциях и стать прибыльным.

Так, во втором квартале прибыль банковского сектора от операций по купле-продаже иностранной валюты возросла по сравнению с прошлогодним показателем в 6 раз.

Также возросла и доля результата купли-продажи валюты в операционных доходах банков. По результатам ІІ квартала она достигла 22,5%. По итогам января-марта было всего 6,6%, во втором квартале 2021-го — 4,5%.

В июле банкам удалось перекрыть убытки первых шести месяцев года. Впервые с начала войны банки получили чистую прибыль — 3,4 млрд. грн. Это произошло именно за счет увеличения результата от операций купли-продажи валюты: на 1 июля они выросли до 15,5 млрд грн, а на 1 августа — уже до 19,1 млрд грн.

Наибольший доход от валютообменных операций закономерно получил государственный ПриватБанк: 8,3 млрд грн на 1 августа. На втором месте — Универсал Банк (проект monobank) — 3,1 млрд грн, третий результат у Ощадбанка — 944 млн грн.

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До середины апреля банки не могли продавать физлицам инвалюту вообще. Позже НБУ снял это ограничение и разрешил населению покупать валюту в банках при условии, что курс не более чем на 10% выше официального. Также банки могли продавать только ту валюту, которую продали другие клиенты.

С 20 мая НБУ вовсе упразднил ограничения на фиксированный курс +10% и банки смогли самостоятельно решать, по какому курсу продавать валюту (ограничение по объему сохранилось). Это позволило банкам значительно увеличить свои доходы от сделок по купле-продаже инвалюты.

По данным НБУ, средний курс купли/продажи банками наличной валюты во втором квартале 2022 года составил 33,89-34,32 грн/$, тогда как официальный курс НБУ составил 29,25 грн/$. С 21 июля НБУ скорректировал официальный курс гривны на 25% до 36,56 грн/$, а рыночный средний курс купли/продажи валюты в банках Украины составляет 40,4-41 грн/$.

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