НБУ провел первую операцию по обмену наличного доллара на безналичный: банки купили почти $100 млн — Finance.ua
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НБУ провел первую операцию по обмену наличного доллара на безналичный: банки купили почти $100 млн

Валюта
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НБУ провел первую операцию по обмену наличного доллара на безналичный: банки купили почти $100 млн
НБУ провел первую операцию по обмену наличного доллара на безналичный: банки купили почти $100 млн
В среду, 7 сентября, Национальный банк провел первую операцию по обмену наличного доллара на безналичный. НБУ предложил 100 млн долларов. США наличными деньгами и фактически вся сумма была выбрана банками.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается, в операции приняли участие 12 из 14 системно важных банков. Уже в ближайшее время они смогут пополнить свои кассы валютными наличными.
Следующая операция обмена наличной валюты на безналичную состоится в понедельник, 12 сентября. Банкам будет предложен для обмена наличный евро.

Проблемы с валютой

В НБУ заявляют, что проблема с нехваткой наличной валюты в кассах отдельных банков временная. Она возникла по причине ситуативных логистических трудностей с доставкой наличных долларов США из-за границы и должна решиться в ближайшее время.
«Национальный банк Украины будет проводить операции по обмену наличной валюты на безналичную, пока это будет необходимо, а также рекомендует банкам увеличить объемы завоза наличной валюты, чтобы исключить возникновение подобных трудностей в будущем. Операции по обмену наличной валюты на безналичную между Национальным банком и банками никоим образом не будут влиять на объем международных резервов Украины», — добавили в Нацбанке.

Справка Finance.ua:

  • системными банками являются: А-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, банк «Южный», ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Таскомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Универсал Банк.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
Finance.ua
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