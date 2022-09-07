Обменные пункты обяжут платить налоги вперед — Finance.ua
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Обменные пункты обяжут платить налоги вперед

Валюта
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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об уплате авансовых взносов по налогу на прибыль пунктов обмена валют. Документ поддержали 247 народных депутатов.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Законопроект № 7655, автором которого является Даниил Гетманцев, предусматривает, что небанковские финансовые учреждения, которые ведут деятельность по торговле валютными ценностями в наличной форме, уплачивают ежемесячно авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий в троекратном размере минимальной заработной платы  2022 году — 6500 грн).
Налоги уплачиваются за каждое структурное подразделение, которому предоставлено право проводить операции по торговле валютными ценностями в наличной форме.
Уплаченная в течение отчетного года сумма авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий уменьшает налог на прибыль предприятий, рассчитанный по результатам отчетного года.
Накануне Гетманцев на своей странице в сети Фейсбук развенчал мифы о «новом налоге» на обменники.
Миф 1: «Вводится новый налог для обменников».
«На самом деле новый налог не вводится. Меняется только механизм исчисления и уплаты знакомого налога на прибыль. Расчет этого налога для финучреждений будет привязан к количеству пунктов обмена. Налог нужно будет платить авансом ежемесячно в фиксированном размере. Но по результатам отчетного года сумма уплаченного аванса засчитывается в уплату налога на прибыль за весь год», — объясняет депутат.
Миф 2: «Законопроект направлен на повышение налогов для обменников».
«В действительности речь идет не о „повышении налогов“, а о борьбе с уклонением от налогообложения. Наличный валютно-обменный рынок имеет гораздо более высокие риски к злоупотреблениям, что подтверждается копеечными бюджетными поступлениями от этого вида деятельности. Напомню: всего 7 млн грн налога на прибыль со всей отрасли за весь 2021 год. Поэтому законопроект имеет целью создать прозрачные правила игры для всех обменников. Обмен валют далек от благотворительности и никто не открывает пункт обмена, не рассчитывая извлечь из него определенный уровень прибыли, к которому и будет привязан фиксированный авансовый взнос», — говорит Гетманцев.
Миф 3: «Законопроект загонит все обменники в тень».
«Изменение условий налогообложения никак не отменяет деятельность регулятора (НБУ) и правоохранительных органов, на которые возлагается борьба с черным рынком наличной валюты», — резюмировал налоговик.
Напомним, НБУ с 29 июля запретил обменным пунктам (кроме банков) информировать о курсах вне касс, в том числе привлекая внимание какими-либо цифровыми значениями или символами (табло).

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины принимает меры по решению вопроса с временной нехваткой наличной иностранной валюты в кассах отдельных банков, что вызвано ситуативными логистическими трудностями с ее доставкой из-за границы.

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По материалам:
РБК-Україна
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