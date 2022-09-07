НБУ пояснив нестачу готівкової валюти в окремих банках: як діятимуть — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ пояснив нестачу готівкової валюти в окремих банках: як діятимуть

Валюта
1112
Національний банк України вживає заходів для вирішення питання з тимчасовою нестачею готівкової іноземної валюти в касах окремих банків, що викликана ситуативними логістичними труднощами з її доставкою з-за кордону.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
З метою усунення труднощів із задоволенням потреб населення в готівковій іноземній валюті та забезпечення безперебійної роботи банківської системи в умовах війни Національний банк за необхідності здійснюватиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ.
Перша операція з обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться 7 вересня 2022 року. Національний банк проводитиме такі операції, доки це буде необхідно. Результати відповідних операцій публікуватимуться в день їх проведення.
Читайте також
«Поточна нестача готівкової валюти в окремих банках є тимчасовою. Національний банк уважно стежить за ситуацією та має достатньо готівкової валюти, щоб підтримувати готівкову валютну ліквідність банківської системи на належному рівні для задоволення потреб українців»,
підкреслив заступник Голови Національного банку Юрій Гелетій.

Читайте також
Національний банк також рекомендує банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення відповідних труднощів у майбутньому.
Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками України жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.

Довідка Finance.ua:

  • вперше з початку війни українці купують валюти більше, ніж продають. Населення України в серпні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 366,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 473,4 млн доларів;

Дізнатись курси валют 💰

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.