НБУ пояснив нестачу готівкової валюти в окремих банках: як діятимуть — Finance.ua

НБУ пояснив нестачу готівкової валюти в окремих банках: як діятимуть Вчора 10:02 — Валюта

Національний банк України вживає заходів для вирішення питання з тимчасовою нестачею готівкової іноземної валюти в касах окремих банків, що викликана ситуативними логістичними труднощами з її доставкою з-за кордону.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

З метою усунення труднощів із задоволенням потреб населення в готівковій іноземній валюті та забезпечення безперебійної роботи банківської системи в умовах війни Національний банк за необхідності здійснюватиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ.

Перша операція з обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться 7 вересня 2022 року. Національний банк проводитиме такі операції, доки це буде необхідно. Результати відповідних операцій публікуватимуться в день їх проведення.

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«Поточна нестача готівкової валюти в окремих банках є тимчасовою. Національний банк уважно стежить за ситуацією та має достатньо готівкової валюти, щоб підтримувати готівкову валютну ліквідність банківської системи на належному рівні для задоволення потреб українців», підкреслив заступник Голови Національного банку Юрій Гелетій.

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Національний банк також рекомендує банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення відповідних труднощів у майбутньому.

Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками України жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.

Довідка Finance.ua:

вперше з початку війни українці купують валюти більше, ніж продають. Населення України в серпні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 366,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 473,4 млн доларів;

що впливатиме на курс гривні восени.

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