Що впливатиме на курс гривні восени: думка експерта — Finance.ua

Що впливатиме на курс гривні восени: думка експерта Вчора 16:03 — Валюта

Що впливатиме на курс гривні восени: думка експерта

У зв’язку з війною витрати на соцдопомогу та на армію лише зростають. За розрахунками експерта, навіть із поверненням усіх податків дефіцит бюджету (враховуючи витрати на підготовку на опалювальний сезон та армію) збільшиться з 5 млрд доларів до щомісячних 6-7 млрд доларів.

Про це розповів фінансовий експерт порталу Finance.ua Олексій Козирєв.

«Джерело покриття цього дефіциту стане бомбою уповільненої дії для курсу гривні цієї осені. Тобто дефіцит бюджету — це основне питання, яке потрібно буде закривати за рахунок деяких джерел», — наголосив експерт.

За його словами, фактично Нацбанк залишається головним постачальником ресурсів для латання дірок бюджету після коштів, що надходять у вигляді міжнародної фінансової допомоги та кредитів.

«Західні партнери обіцяли надати ресурсів на мсуму не менше 12 млрд дол. Тобто це 2-3 місяці покриття тієї діри, яка наразі виникає у бюджеті. Решту треба закривати за рахунок інших джерел. Це означає, що однією міжнародною допомогою ми ці питання не вирішимо», — зазначає Козирєв.

Що буде впливати на курс гривні

1. У нардепів вже є план щодо збільшення видаткової частини держбюджету цієї осені, тому запланованих Нацбанком максимальних щомісячних 300 млрд емісійних гривень для покриття цих витрат точно не вистачить.

Тому регулятору доведеться збільшити такі емісійні вливання до 35-55 млрд гривень на місяць у період жовтень-листопад. Тобто це той період, коли йде максимальна підготовка і початок опалювального сезону. Це створить додатковий тиск на гривню вже у жовтні цього року.

2. Зміни в українській економіці через війну та нестача валюти на міжбанку. Враховуючи, що наразі значна частина бойових дій проходить на промислово розвинених територіях України, що за мирних часів забезпечують 25-45% усього промислового експорту країни, то розраховувати на значне збільшення експорту та виручки від нього не треба.

Тому дефіцит валюти на міжбанку збільшуватиметься. І якщо у серпні Нацбанк продавав щотижня «чистими» у середньому 300-500 млн дол., то у вересні ця сума може поступово щотижня зростати до 400-600 дол., а у жовтні-листопаді збільшиться до 650-800 млн дол.

Це все буде тиснути на золотовалютні резерви до 18,8-20,6 млрд дол. до кінця листопада. Це поганий тренд для оцінки перспектив гривні.

«Однак з іншого боку, коли НБУ на інтервенціях продає свою валюту, він практично відкачує з ринку гривню. Тому регулятор залишиться основним продавцем валюти на торгах, що дозволить йому диктувати безготівковий курс долара на міжбанку», — каже Козирєв.

3. Міжнародна допомога, МВФ, готівковий валютний ринок. У жовтні повноцінно запрацює американський ленд-ліз, який передбачає не лише військову, але й пряму фінансову грошову допомогу на покритя дефіциту України та соцпрограм уряду.

У зв’язку з надходженням валюти з інших міжнародних структур, це теж буде покривати частину дефіциту бюджету, але не ввесь.

«Тому уряду доведеться посилювати податковий тягар. Також чиновникам треба буде із вересня прискоритися із переговорами з МВФ щодо нового формату співпраці», — зазначив експерт.

Швидше за все Нацбанку, за словами експерта, у листопаді доведеться проводити довгообіцяні інтервенції готівкового долару, щоб допомогти банкам забезпечити валютні вклади громадян.

4. Поведінка пари євро-долар, рішення ФРС США та ЄЦБ. Українці все більше залежать від пари євро-долар, оскільки усі зміни, що відбуваються, обов’язково відображаються на курсі євро щодо гривні.

«Регуляторам доводиться все частіше переглядати відсоткові ставки, що буде призводити до періодичних валютних раллі за парою євро-долар. До кінця осені ЄЦБ та ФРС США проведуть ще по два засідання кожен. У ці дні буде максимальне валютне раллі», — зазначив фінансист.

Детальніше про ці та інші чинники, що впливатимуть на курс валют восени, дивіться у відео на нашому YouTube-каналі.

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