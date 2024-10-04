В настоящее время режим управляемой гибкости оптимальный — Глава НБУ
НБУ год назад отказался от фиксации официального курса гривны по отношению к доллару. О состоянии валютного рынка рассказал глава НБУ Андрей Пышный.
Подводя итоги за год, Андрей Пышный отметил следующее:
- Отпала проблема множественности курсов. В отдельные периоды с начала полномасштабной войны разница между наличным и официальным курсом достигала 25%. Бывало, что официальный курс составлял 36,6 грн/долл., а наличный курс превышал 43 грн/долл. Сейчас разница между ними стабильно не более 1%, периодически мы видим ее сужение до 0,3%.
- Колебания курса на наличном рынке (где покупает и продает валюту население) существенно снизились. «На это мало обращают внимание, но уже год наличный курс не живет отдельной жизнью и не „прыгает в длину“ на несколько гривен при первом же потрясении. Это связано с тем, что связь наличного курса с официальной усилилась, а НБУ сглаживает любые угрожающие колебания последнего», — написал он.
- Выросла глубина валютного рынка. Среднедневной объем сделок на межбанке без участия НБУ в сентябре составил около 110 млн долл. Это втрое больше, чем было в прошлом году. Чувствительность валютного рынка к ситуативным факторам уменьшилась, а способность к самосбалансированию увеличилась.
- Благодаря тому, что курс может двигаться в любую сторону, вернулось чувство валютного риска. А это на самом деле важная компонента усиления устойчивости украинской экономики к внутренним и внешним шокам или просто изменениям. Принимая решение, бизнес теперь считает, что курс может измениться, поэтому более ответственно и качественно подходит к собственному планированию.
По словам главы НБУ, переход к управляемой гибкости сделал обменный курс дополнительным инструментом макроэкономической политики и поглотителем шоков, а не их генератором.
Валютно-курсовая политика НБУ обеспечила контролируемую ситуацию на валютном рынке, что в конечном счете позволило выполнить наш мандат по ценовой стабильности.
«На данный момент режим управляемой гибкости остается. И, по нашему мнению, он является оптимальным, учитывая перманентный структурный дефицит валюты, поэтому мы не планируем кардинальных изменений. Хотя я должен отметить, что управляемая гибкость курса — это промежуточный формат. Но всему свое время. И говорить о переходе к полноценному плаванию курса точно рано», — резюмировал он.
Напомним, ранее Председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Даниил Гетманцев сказал:
- Гривна девальвировала против доллара на 11,4% (с 36,57 грн/долл. по курсу на 3 октября 2023 года до 41,28 грн/долл. на 3 октября 2024 года). Официальный курс гривны за период (октябрь 2023 — сентябрь 2024) составил 38,94 грн/долл.
Как комментирует Гетманцев, это умеренная и ожидаемая девальвация в условиях длительной полномасштабной войны. Обычно национальные валюты сильно обесцениваются в течение таких потрясений, о чем говорит опыт 2 МВ, войны на Балканах".
Справка Finance.ua:
- В октябре 2023 года Нацбанк заявил о переходе к управляемому гибкому курсу гривны;
- При управляемой гибкости курса НБУ компенсирует структурный дефицит валюты на рынке и сглаживает курсовые изменения, что отличает этот режим от фиксированного курса, действовавшего после 24 февраля 2022 года.
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