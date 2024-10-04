В настоящее время режим управляемой гибкости оптимальный — Глава НБУ Сегодня 13:00

В настоящее время режим управляемой гибкости оптимальный — Глава НБУ

НБУ год назад отказался от фиксации официального курса гривны по отношению к доллару. О состоянии валютного рынка рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

Подводя итоги за год, Андрей Пышный отметил следующее:

Отпала проблема множественности курсов. В отдельные периоды с начала полномасштабной войны разница между наличным и официальным курсом достигала 25%. Бывало, что официальный курс составлял 36,6 грн/долл., а наличный курс превышал 43 грн/долл. Сейчас разница между ними стабильно не более 1%, периодически мы видим ее сужение до 0,3%.

Колебания курса на наличном рынке (где покупает и продает валюту население) существенно снизились. «На это мало обращают внимание, но уже год наличный курс не живет отдельной жизнью и не „прыгает в длину“ на несколько гривен при первом же потрясении. Это связано с тем, что связь наличного курса с официальной усилилась, а НБУ сглаживает любые угрожающие колебания последнего», — написал он.

Выросла глубина валютного рынка. Среднедневной объем сделок на межбанке без участия НБУ в сентябре составил около 110 млн долл. Это втрое больше, чем было в прошлом году. Чувствительность валютного рынка к ситуативным факторам уменьшилась, а способность к самосбалансированию увеличилась.

Благодаря тому, что курс может двигаться в любую сторону, вернулось чувство валютного риска. А это на самом деле важная компонента усиления устойчивости украинской экономики к внутренним и внешним шокам или просто изменениям. Принимая решение, бизнес теперь считает, что курс может измениться, поэтому более ответственно и качественно подходит к собственному планированию.

По словам главы НБУ, переход к управляемой гибкости сделал обменный курс дополнительным инструментом макроэкономической политики и поглотителем шоков, а не их генератором.

Валютно-курсовая политика НБУ обеспечила контролируемую ситуацию на валютном рынке, что в конечном счете позволило выполнить наш мандат по ценовой стабильности.

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«На данный момент режим управляемой гибкости остается. И, по нашему мнению, он является оптимальным, учитывая перманентный структурный дефицит валюты, поэтому мы не планируем кардинальных изменений. Хотя я должен отметить, что управляемая гибкость курса — это промежуточный формат. Но всему свое время. И говорить о переходе к полноценному плаванию курса точно рано», — резюмировал он.

Напомним, ранее Председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Даниил Гетманцев сказал

Гривна девальвировала против доллара на 11,4% (с 36,57 грн/долл. по курсу на 3 октября 2023 года до 41,28 грн/долл. на 3 октября 2024 года). Официальный курс гривны за период (октябрь 2023 — сентябрь 2024) составил 38,94 грн/долл.

Как комментирует Гетманцев, это умеренная и ожидаемая девальвация в условиях длительной полномасштабной войны. Обычно национальные валюты сильно обесцениваются в течение таких потрясений, о чем говорит опыт 2 МВ, войны на Балканах".

Справка Finance.ua:

В октябре 2023 года Нацбанк заявил о переходе к управляемому гибкому курсу гривны;

При управляемой гибкости курса НБУ компенсирует структурный дефицит валюты на рынке и сглаживает курсовые изменения, что отличает этот режим от фиксированного курса, действовавшего после 24 февраля 2022 года.

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