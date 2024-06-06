В НАПК рассказали, когда заработает реестр прозрачности — Finance.ua

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В НАПК рассказали, когда заработает реестр прозрачности

Казна и Политика
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В НАПК рассказали, когда заработает реестр прозрачности
В НАПК рассказали, когда заработает реестр прозрачности
Реализация закона «О лоббировании» планируется до 1 января 2025 года. Сейчас совершенствуются Правила этики субъектов лоббирования, на этапе тестирования Реестра будут привлекаться потенциальные субъекты лоббирования.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Председатель НАПК Виктор Павлущик вместе с представителями Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) обсудил ряд вопросов по Закону «О лоббировании».
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«Запуск Реестра прозрачности — ключевое условие полноценного старта рынка лоббирования в Украине. Планируем запустить Реестр до 1 января 2025 года», — отметил глава НАПК.
Но перед предстоящим запуском проводится активная подготовка:
  1. НАПК работает над разработкой Реестра прозрачности, в частности технической документации. В этот процесс активно привлекаем проект международной технической помощи, чтобы не использовать бюджетные средства.
  2. В настоящее время НАПК работает над Правилами этики субъектов лоббирования.
Павлущик добавил, что нужно консолидировать усилия бизнеса, общественности и НАПК для того, чтобы Реестр стал удобным и прозрачным инструментом для пользователей. Поэтому планируется привлечь потенциальных лоббирующих субъектов для участия в этапе тестирования Реестра на завершающем этапе его создания.
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Также в ходе встречи обсудили обязанности для бизнеса, ответственность за нарушение требований законодательства в сфере лоббирования, лоббирование без регистрации и т. д.
Представители Ассоциации отметили важные моменты, требующие дополнительного урегулирования.
Напомним, президент Украины подписал принятый 23 февраля 2024 года Парламентом Закон «О лоббировании». Закон призван обеспечить прозрачность влияния на государственные процессы и открытость взаимодействия между властями, бизнесом и гражданским обществом.
По материалам:
УНН
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