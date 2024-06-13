В НАПК пожаловались на нехватку ресурсов для проверки деклараций чиновников — Finance.ua

В НАПК пожаловались на нехватку ресурсов для проверки деклараций чиновников
У Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) не хватает ресурсов для полноценной проверки деклараций, отчетов политических партий и проведения специальных проверок.
Об этом глава НАПК Виктор Павлущик заявил на Конференции по восстановлению Украины (URC2024) в Берлине, передает Интерфакс-Украина.
«Нам необходимо справиться где-то с 2 млн деклараций в трех разных видах, необходимо проверить в соответствии с логическим, арифметическим контролем, с позиции оценки рисков», — сказал Павлущик на Конференции по восстановлению Украины (URC2024) в Берлине.
Он также отметил, что НАПК необходимо проверить в течение 3,5 лет более 22 тысяч отчетов о политических партиях. «Это тоже проблема», — сказал он.
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По его словам, вызовом для агентства является и проведение тысяч специальных проверок.
«Это хороший пример того, где мы можем предотвратить коррупцию. Но большая проблема — ресурсы для всего этого», — добавил глава НАПК.
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