В НАПК пожаловались на нехватку ресурсов для проверки деклараций чиновников — Finance.ua

В НАПК пожаловались на нехватку ресурсов для проверки деклараций чиновников Сегодня 18:00 — Казна и Политика

В НАПК пожаловались на нехватку ресурсов для проверки деклараций чиновников

У Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) не хватает ресурсов для полноценной проверки деклараций, отчетов политических партий и проведения специальных проверок.

Об этом глава НАПК Виктор Павлущик заявил на Конференции по восстановлению Украины (URC2024) в Берлине, передает Интерфакс-Украина.

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«Нам необходимо справиться где-то с 2 млн деклараций в трех разных видах, необходимо проверить в соответствии с логическим, арифметическим контролем, с позиции оценки рисков», — сказал Павлущик на Конференции по восстановлению Украины (URC2024) в Берлине.

Он также отметил, что НАПК необходимо проверить в течение 3,5 лет более 22 тысяч отчетов о политических партиях. «Это тоже проблема», — сказал он.

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По его словам, вызовом для агентства является и проведение тысяч специальных проверок.

«Это хороший пример того, где мы можем предотвратить коррупцию. Но большая проблема — ресурсы для всего этого», — добавил глава НАПК.

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