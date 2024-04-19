В НАПК хотят автоматизировать заполнение деклараций — Finance.ua

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В НАПК хотят автоматизировать заполнение деклараций

Казна и Политика
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В НАПК хотят автоматизировать заполнение деклараций
В НАПК хотят автоматизировать заполнение деклараций
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) введет частичное автозаполнение деклараций до 12 октября 2024 года.
Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал глава агентства Виктор Павлущик.
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Данные к декларациям будут подтягиваться из реестров, в которые у НАПК есть автоматизированный доступ, говорит Павлущик. Это не касается всей информации, которую человек должно отобразить в декларации, добавляет он. Например, в реестрах нет данных об объектах за рубежом, наличных, криптовалюте, антиквариате и т. д.
Новый подход поможет избежать технических ошибок, например, когда вместо стоимости объекта ставят его кадастровый или регистрационный номер, говорит глава НАПК.
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Наличие даже одной технической ошибки может сформировать высокий рейтинг риска декларации и, как следствие, попадет на полную проверку, по результатам которой мы обнаружим не правонарушение, а невнимательность при заполнении декларации, объясняет он. Как следствие, работники НАПК смогут быстрее проводить проверки деклараций.
Напомним, если вы допустили ошибку во время того, как заполняли налоговую декларацию, то ее можно исправить. Для этого существует алгоритм действий, позволяющий избежать возможных проблем. Однако сделать это возможно, если полная проверка документа еще не начата.
По материалам:
Forbes.ua
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