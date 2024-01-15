В Нафтогазе рассказали, достаточно ли газа в хранилищах для завершения отопительного сезона — Finance.ua

В Нафтогазе рассказали, достаточно ли газа в хранилищах для завершения отопительного сезона
Половина отопительного сезона пройдена, и запасов газа в хранилищах достаточно для успешного его завершения, сообщили в Группе Нафтогаз.
«Половина отопительного сезона пройдена. Запасов газа в украинских хранилищах достаточно для успешного завершения отопительного сезона», — сообщили в Нафтогазе.
В компании указали, что это уже вторая зима в условиях полномасштабного вторжения и первая за всю историю независимости, которую мы проходим за счет собственной добычи.
Как сообщается, 12,3 млн потребителей газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» продолжают получать газ. Заключено 1 242 договора с 449 предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) и 793 ОСМД.
«7 ТЭЦ в управлении Группы Нафтогаз дальше обеспечивают теплом тысячи украинцев в Каменском, Кривом Роге, Новояворовске, Новом Роздоле, Николаеве, Одессе и Херсоне», — отметили в компании.
Справка Finance.ua:
- В Украине не планируют повышать тарифы на газ в 2024 году. В течение действия военного положения в Украине и 6 месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено, запрещается повышение для всех категорий потребителей тарифов на услуги по распределению природного газа для всех категорий потребителей.
- Кабинет Министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты. При этом мораторий и дальше будет действовать на территориях, на которых ведутся боевые действия;
- правительство приняло решение об отмене моратория на отключение населения от жилищно-коммунальных услуг из-за возросших неплатежей.
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