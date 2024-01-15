В Нафтогазе рассказали, достаточно ли газа в хранилищах для завершения отопительного сезона — Finance.ua

В Нафтогазе рассказали, достаточно ли газа в хранилищах для завершения отопительного сезона Сегодня 11:14 — Энергетика

В Нафтогазе рассказали, достаточно ли газа в хранилищах для завершения отопительного сезона

Половина отопительного сезона пройдена, и запасов газа в хранилищах достаточно для успешного его завершения, сообщили в Группе Нафтогаз.

«Половина отопительного сезона пройдена. Запасов газа в украинских хранилищах достаточно для успешного завершения отопительного сезона», — сообщили в Нафтогазе.

В компании указали, что это уже вторая зима в условиях полномасштабного вторжения и первая за всю историю независимости, которую мы проходим за счет собственной добычи.

Как сообщается, 12,3 млн потребителей газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» продолжают получать газ. Заключено 1 242 договора с 449 предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) и 793 ОСМД.

«7 ТЭЦ в управлении Группы Нафтогаз дальше обеспечивают теплом тысячи украинцев в Каменском, Кривом Роге, Новояворовске, Новом Роздоле, Николаеве, Одессе и Херсоне», — отметили в компании.

Справка Finance.ua:

В Украине не планируют повышать тарифы на газ в 2024 году. В течение действия военного положения в Украине и 6 месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено, запрещается повышение для всех категорий потребителей тарифов на услуги по распределению природного газа для всех категорий потребителей.

Кабинет Министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты. При этом мораторий и дальше будет действовать на территориях, на которых ведутся боевые действия;

правительство приняло решение об отмене моратория на отключение населения от жилищно-коммунальных услуг из-за возросших неплатежей.

УНН По материалам:

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