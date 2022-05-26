В «Нафтогазе» прояснили ситуацию с невозвратом переплаты за газ — Finance.ua
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В «Нафтогазе» прояснили ситуацию с невозвратом переплаты за газ

Сегодня 16:14Личные финансы
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В «Нафтогазе» прояснили ситуацию с невозвратом переплаты за газВ «Нафтогазе» прояснили ситуацию с невозвратом переплаты за газ
В компании «Нафтогаз Украины» объяснили, почему домохозяйствам не возвращают переплату за поставленное «голубое» топливо.
Так, на странице компании в социальных сетях украинка в комментариях к одному из постов задала вопрос, пожаловавшись, что возврата денег нет: «Вам же перечисляют деньги, а вы все переводите на военное положение».
В «Нафтогазе» на это ответили так: «В связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств, а именно введением военного положения в Украине, выполнение условий договора и законодательных актов невозможно в установленные сроки. Компания ожидает разъяснения от НКРЭКУ относительно сложившейся ситуации».

Справка Finance.ua:

  • НАК «Нафтогаз» отчитался о получении 12 млрд грн прибыли по итогам 2021 года против 19 млрд грн убытков в 2020 году, а также предупредил о рисках, связанных с войной;
  • «Нафтогаз Украины» не изменил цену на газ для своих клиентов с мая. Цена газа для бытовых клиентов компании останется на уровне 7,96 гривны за кубометр;
  • также компания отсрочила введение киловатт-часов в платежках. Это произошло согласно приказу Министерства энергетики в связи с введением военного положения в Украине.
По материалам: Факти і коментарії
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