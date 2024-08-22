В Нацбанке рассказали, как предприятия пытаются смягчить проблему с дефицитом кадров — Finance.ua

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В Нацбанке рассказали, как предприятия пытаются смягчить проблему с дефицитом кадров

Личные финансы
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В Нацбанке рассказали, как предприятия пытаются смягчить проблему с дефицитом кадров
В Нацбанке рассказали, как предприятия пытаются смягчить проблему с дефицитом кадров
В результате миграции и мобилизационных процессов, вызванных войной, дефицит кадров на рынке труда обостряется.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Количество вакансий, размещаемых бизнесом, стабильно превышает количество соискателей работы. В частности, предприятия испытывают значительную нехватку сотрудников рабочих специальностей. Но похожаz ситуация и с другими специалистами.

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Предприятия пытаются смягчить проблему с дефицитом кадров за счет большего привлечения категорий населения, находящихся вне рабочей силы (студентов, пенсионеров и т. п.), однако закрыть все необходимые позиции не удается. В результате растет конкуренция бизнеса за квалифицированных работников, в то же время увеличивается и оплата труда.
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По оценкам НБУ, зарплаты в дальнейшем повышаются как в номинальном, так и в реальном измерениях.
Нехватка кадров, вероятно, будет сохраняться еще долгое время. Даже в случае быстрого окончания войны возвращение мигрантов, вероятно, будет достаточно постепенным, а ветераны потребуют времени для адаптации и переквалификации. В результате безработица будет снижаться относительно медленно, а зарплаты из-за конкуренции бизнеса будут расти достаточно быстро.
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ

Справка Finance.ua:

  • в системе социального обеспечения наблюдается постоянный острый дефицит кадров;
  • бизнес в июле несколько смягчил оценку деловой активности, однако предприятия все еще ожидают дальнейшего роста цен на собственные услуги и сокращения численности работников;
  • согласно опросу, только 28% украинцев никогда или практически никогда не работали сверхурочно. 68% заявили, что работают сверхурочно (13% - постоянно, 24% - часто, 31% - иногда).
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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