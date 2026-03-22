0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Нацбанке прокомментировали рост ВВП Украины на 1,8% в 2025 году

Казна и Политика
Комментарий НБУ по изменению реального ВВП в 2025 году
Комментарий НБУ по изменению реального ВВП в 2025 году
В 2025 году реальный ВВП вырос на 1,8%, хотя темпы роста замедлились по сравнению с 2024 годом (3,2%). В то же время, даже в условиях полномасштабной войны экономика растет третий год подряд. Этому способствуют устойчивый внутренний спрос, мягкая фискальная политика, значительная адаптивность бизнеса и усилия НБУ по макрофинансовой устойчивости.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Внутренний спрос — основной источник экономического роста

Частное потребление обеспечило наибольший вклад в прирост ВВП (+4,7 п. п.). Расходы домохозяйств выросли на 7,5%.
Кроме того, в условиях мягкой фискальной политики в дальнейшем росло потребление сектора государственного управления (на 5,7% в 2025 году), обеспечив 2,1 п. п. прироста ВВП.
Увеличение капитальных расходов бюджета вместе с улучшением финансовых результатов предприятий поддержали инвестиционную активность
Валовое накопление основного капитала в 2025 году выросло на 10,9% (2 п. п. вклада в прирост ВВП).
Инвестиции в первую очередь направлялись в проекты оборонного сектора и переработки сельскохозяйственной продукции.

Отрицательный вклад чистого экспорта в рост ВВП увеличился

Физические объемы экспорта ощутимо сократились из-за низких запасов сельскохозяйственной продукции, медленной уборочной и слабого спроса на продукцию горно-металлургического комплекса.
Кроме того, рост дефицита электроэнергии к концу года дополнительно ограничил возможности экспортеров отдельной продукции.
В то же время, рост импорта товаров и услуг ускорился на фоне дальнейшего наращивания закупок машиностроительной и металлургической продукции для поддержки обороноспособности, а также энергоносителей и энергетического оборудования для восстановления инфраструктуры.
В результате отрицательный вклад чистого экспорта в изменение ВВП увеличился по сравнению с предыдущим годом до 7,9 п. п.

Экономические результаты по видам деятельности были неравномерными

  • Образование. Ускорился рост валовой добавленной стоимости (ВДС) в образовании (до 12,7%) с учетом дополнительных выплат учителям и повышения стипендий с сентября.
  • Строительство. Строительная активность возросла (на 11,6%) на фоне ремонтов жилья, восстановления логистических и энергетических объектов и значительного спроса на строительные услуги со стороны промышленных и торговых предприятий.
  • Торговля и сервисы. Продолжалось увеличение валовой добавленной стоимости (ВДС) торговли (на 4,2%) и ряда секторов услуг в условиях устойчивого частного потребления.
  • Промышленность. Перерабатывающая отрасль выросла на 2,5%, однако добывающая промышленность упала на 10,6%. Это связано с потерей Покровской группы и регулярными обстрелами.
  • Сельское хозяйство. На фоне неблагоприятных погодных условий, в результате чего уборочная кампания существенно отставала от прошлогодней, ускорилось падение ВДС сельского хозяйства (до 6,2%).
  • Энергетика. В летние месяцы Украине удалось частично возобновить работу энергосистемы, благодаря чему сокращение производства и распределение электроэнергии в 2025 году замедлилось (до 1,8%).
  • Государственное управление и оборона, здравоохранение. Расширение расходов бюджета поддержало увеличение ВДС секторов государственного управления и обороны (на 6,6%), а также здравоохранения (5,3%).

Постепенное восстановление экономики продолжится

В Нацбанке ожидают, что в 2026 году восстановление экономики будет продолжаться. Прогнозируется, что реальный ВВП вырастет на 1,8%, благодаря наращиванию урожаев и дальнейшему увеличению инвестиций в проекты восстановления и оборонный комплекс. Дополнительное положительное влияние на инвестиционную активность будет иметь и евроинтеграция Украины.
Основным риском для экономического развития остается продолжение полномасштабной войны. Кроме того, важное влияние на динамику ВВП может оказать и реализация рисков, связанных с неритмичностью и/или недостаточностью внешнего финансирования, а также скоростью урегулирования войны на Ближнем Востоке.
В то же время сохраняется вероятность реализации положительных сценариев. Они, прежде всего, связаны с возможным усилением военной и финансовой поддержки партнеров и усилий международного сообщества по обеспечению справедливого и длительного мира для Украины.
По материалам:
Finance.ua
НБУ
Место для вашей рекламы
