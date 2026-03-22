В Нацбанке прокомментировали рост ВВП Украины на 1,8% в 2025 году

Комментарий НБУ по изменению реального ВВП в 2025 году

В 2025 году реальный ВВП вырос на 1,8%, хотя темпы роста замедлились по сравнению с 2024 годом (3,2%). В то же время, даже в условиях полномасштабной войны экономика растет третий год подряд. Этому способствуют устойчивый внутренний спрос, мягкая фискальная политика, значительная адаптивность бизнеса и усилия НБУ по макрофинансовой устойчивости.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Внутренний спрос — основной источник экономического роста

Частное потребление обеспечило наибольший вклад в прирост ВВП (+4,7 п. п.). Расходы домохозяйств выросли на 7,5%.

Кроме того, в условиях мягкой фискальной политики в дальнейшем росло потребление сектора государственного управления (на 5,7% в 2025 году), обеспечив 2,1 п. п. прироста ВВП.

Увеличение капитальных расходов бюджета вместе с улучшением финансовых результатов предприятий поддержали инвестиционную активность

Валовое накопление основного капитала в 2025 году выросло на 10,9% (2 п. п. вклада в прирост ВВП).

Инвестиции в первую очередь направлялись в проекты оборонного сектора и переработки сельскохозяйственной продукции.

Отрицательный вклад чистого экспорта в рост ВВП увеличился

Физические объемы экспорта ощутимо сократились из-за низких запасов сельскохозяйственной продукции, медленной уборочной и слабого спроса на продукцию горно-металлургического комплекса.

Кроме того, рост дефицита электроэнергии к концу года дополнительно ограничил возможности экспортеров отдельной продукции.

В то же время, рост импорта товаров и услуг ускорился на фоне дальнейшего наращивания закупок машиностроительной и металлургической продукции для поддержки обороноспособности, а также энергоносителей и энергетического оборудования для восстановления инфраструктуры.

В результате отрицательный вклад чистого экспорта в изменение ВВП увеличился по сравнению с предыдущим годом до 7,9 п. п.

Экономические результаты по видам деятельности были неравномерными

Образование. Ускорился рост валовой добавленной стоимости (ВДС) в образовании (до 12,7%) с учетом дополнительных выплат учителям и повышения стипендий с сентября.

Ускорился рост валовой добавленной стоимости (ВДС) в образовании с учетом дополнительных выплат учителям и повышения стипендий с сентября. Строительство. Строительная активность возросла (на 11,6%) на фоне ремонтов жилья, восстановления логистических и энергетических объектов и значительного спроса на строительные услуги со стороны промышленных и торговых предприятий.



Продолжалось увеличение валовой добавленной стоимости (ВДС) торговли и ряда секторов услуг в условиях устойчивого частного потребления. Промышленность. Перерабатывающая отрасль выросла на 2,5%, однако добывающая промышленность упала на 10,6%. Это связано с потерей Покровской группы и регулярными обстрелами.

На фоне неблагоприятных погодных условий, в результате чего уборочная кампания существенно отставала от прошлогодней, ускорилось падение ВДС сельского хозяйства Энергетика. В летние месяцы Украине удалось частично возобновить работу энергосистемы, благодаря чему сокращение производства и распределение электроэнергии в 2025 году замедлилось (до 1,8%).

Постепенное восстановление экономики продолжится

В Нацбанке ожидают, что в 2026 году восстановление экономики будет продолжаться. Прогнозируется, что реальный ВВП вырастет на 1,8%, благодаря наращиванию урожаев и дальнейшему увеличению инвестиций в проекты восстановления и оборонный комплекс. Дополнительное положительное влияние на инвестиционную активность будет иметь и евроинтеграция Украины.

Основным риском для экономического развития остается продолжение полномасштабной войны. Кроме того, важное влияние на динамику ВВП может оказать и реализация рисков, связанных с неритмичностью и/или недостаточностью внешнего финансирования, а также скоростью урегулирования войны на Ближнем Востоке.

В то же время сохраняется вероятность реализации положительных сценариев. Они, прежде всего, связаны с возможным усилением военной и финансовой поддержки партнеров и усилий международного сообщества по обеспечению справедливого и длительного мира для Украины.

