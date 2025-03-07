В Нацбанке ожидают повышения средних ставок по депозитам — Finance.ua

В Нацбанке ожидают повышения средних ставок по депозитам Сегодня 14:01 — Кредит&Депозит

В Нацбанке ожидают повышения средних ставок по депозитам

Национальный банк Украины фиксирует остановку тенденции к снижению процентных ставок по депозитам и ожидает их дальнейшего роста после последних решений по монетарной политике.

Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный во время монетарного брифинга, сообщает Укринформ.

«Мы фиксируем, что тенденция к снижению процентных ставок по депозитам остановлена. Более того, за январь мы зафиксировали слабый, но все же рост процентных ставок, и считаем, что он должен быть более ощутимым. Эту тенденцию нам необходимо поддержать», — заметил Пышный.

По его словам, за счет повышения учетной ставки и пересмотра параметров операционного дизайна, НБУ создает условия для формирования банками более привлекательных процентных предложений для вкладчиков.

Согласно решению регулятора, спред между учетной ставкой и ставкой по трехмесячным депозитным сертификатам вырастет на 1 процентный пункт (до 19%), спред между учетной ставкой и ставкой по кредитам овернайт тоже вырастет на 1 п.п. (до 19,5%).

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Также расширятся возможности банков размещать средства в трехмесячных депозитных сертификатах в зависимости от успешности наращивания за последние 12 месяцев портфеля гривневых депозитов населения со сроком более трех месяцев (мультипликатор повышается с 3 до 3,5).

Обновленные параметры вступают в силу с 4 апреля.

«Есть время подготовиться, и надеемся, что соответствующий импульс, который этим решением дает Национальный банк, будет должным образом воспринят», — подчеркнул глава НБУ.

Он выразил надежду, что депозиты украинцев в банках также будут оставаться привлекательным способом сохранить свои сбережения.

По словам Пышного, гривневые активы в виде ОВГЗ также остаются привлекательными, о чем свидетельствует рост спроса на них среди физических лиц в январе.

«Мы ожидаем, что решения, которые сегодня озвучили, запустят соответствующую трансмиссию, и украинские граждане получат адекватное процентное предложение по депозитам сроком более 93 дней. Национальный банк уже сформировал необходимые стимулы для этого посредством смены операционного дизайна», — добавил глава НБУ.

В свою очередь заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук сообщил, что с начала года объем срочных депозитов населения в гривне вырос примерно на 1,5%. Доля срочных депозитов в общем объеме вкладов физических лиц в гривне выросла на 0,6 п.п. — до 34,2%.

«Ожидаем, что наши текущие меры только укрепят эту тенденцию», — добавил Николайчук.

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Укрінформ По материалам:

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