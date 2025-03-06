Национальный банк повысил учетную ставку — Finance.ua

Национальный банк повысил учетную ставку Сегодня 14:24 — Кредит&Депозит

Национальный банк повысил учетную ставку

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку с 14,5% до 15,5% годовых и скорректировать параметры операционного дизайна процентной политики.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Эти решения направляются на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления до цели 5%. НБУ будет готов принять дополнительные монетарные меры в случае дальнейшего усиления рисков для ценовой динамики.

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Отмечается, что предыдущие меры НБУ по усилению процентной политики остановили тенденцию к снижению ставок по гривневым депозитам, а ставки по ОВГЗ в гривне достаточно активно отреагировали на повышение учетной ставки. Это поддержало спрос на гривневые инструменты. В то же время для разворота инфляционного тренда дополнительное усиление монетарных условий необходимо.

Учитывая это, НБУ с 7 марта 2025 года повышает учетную ставку и ставки по своим операциям с банками на 1 п. п., что соответствует январскому прогнозу.

«В условиях сохранения устойчивости валютного рынка такой шаг позволит и дальше поддерживать спрос на гривневые инструменты для сбережений, сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и соответственно ограничить давление на цены», — отмечают в НБУ.

Кроме того, для усиления привлекательности сбережений в гривне НБУ вносит изменения в параметры операционного дизайна процентной политики.

Так, с 04 апреля 2025 года:

спрэд между учетной ставкой и ставкой по трехмесячным депозитным сертификатам вырастет на 1 п. п.;

спрэд между учетной ставкой и ставкой по кредитам овернайт тоже возрастет на 1 п. п.;

расширятся возможности банков размещать средства в трехмесячных депозитных сертификатах в зависимости от успешности наращивания за последние 12 месяцев портфеля гривневых депозитов населения со сроком более трех месяцев (мультипликатор повышается с 3 до 3,5).

Такие изменения усилят рыночные стимулы для привлечения банками срочных депозитов населения в гривне. Это будет способствовать дальнейшему росту процентных ставок по срочным гривневым инструментам, а соответственно — усилению защиты гривневых сбережений граждан от инфляционного обесценения. В результате ожидается снижение рисков ценовой динамики, валютного рынка и международных резервов.

«НБУ будет готов принять дополнительные меры в случае дальнейшего усиления рисков для ценовой динамики и инфляционных ожиданий», — отмечает регулятор.

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Более устойчивое, чем ожидалось, давление со стороны фундаментальных факторов и более высокие проинфляционные риски усиливают угрозу ухудшения инфляционных ожиданий и более длительного закрепления инфляции на высоких уровнях. Это соответственно повышает вероятность перехода к циклу снижения учетной ставки позже, чем предполагалось в январском макропрогнозе. Кроме того, в случае дальнейшего роста проинфляционных рисков НБУ не будет медлить с дополнительным усилением процентной политики.

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