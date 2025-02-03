Снижение реальной доходности депозитов: в Нацбанке объяснили, зачем повысили учетную ставку — Finance.ua

Снижение реальной доходности депозитов: в Нацбанке объяснили, зачем повысили учетную ставку Сегодня 15:06 — Кредит&Депозит

Снижение реальной доходности депозитов: в Нацбанке объяснили, зачем повысили учетную ставку

Правление Национального банка Украины 23 января 2025 года повысило учетную ставку до 14,5% годовых. Весомым аргументом в пользу повышения учетной ставки является снижение реальной доходности гривневых активов на фоне высокой инфляции и ухудшения инфляционных ожиданий.

Об этом сообщает Национальный банк со ссылкой на итоги дискуссии членов Комитета по монетарной политике.

В ходе дискуссии отмечалось, что ценовая динамика продолжала опережала прогнозы как НБУ, так и других организаций и экспертов. По итогам прошлого года потребительская инфляция достигла 12% г/г и, по оценкам НБУ, продолжила расти в январе.

С одной стороны, такая ценовая динамика в значительной степени определялась факторами временного характера, которые впоследствии должны исчерпаться. Речь идет, в частности, об эффектах от худших урожаев на фоне неблагоприятных погодных условий и ослаблении обменного курса гривны в 2024 году.

Ухудшение инфляционных ожиданий ограничивает интерес к гривневым инструментам для сбережений, что увеличивает давление на курс и цены. Это создает риски более длительного закрепления инфляции на высоких уровнях и соответственно требует надлежащей реакции со стороны монетарной политики.

Семь членов КМП подчеркнули, что при текущих условиях для поддержания устойчивости валютного рынка, сохранения инфляционных ожиданий под контролем и разворота инфляционного тренда на траекторию устойчивого снижения к цели ощутимое усиление процентной политики необходимо.

Один из этих членов КМП аргументировал решение, прежде всего, заметным усилением влияния фундаментальных факторов на ценовую динамику на протяжении последних месяцев. Он отметил, что существенное ускорение инфляции услуг является одним из индикаторов внутреннего давления и ярким свидетельством того, что текущий ценовой всплеск обусловлен далеко не только факторами временного характера.

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Еще несколько участников дискуссии подчеркнули, что баланс рисков для инфляции остается смещенным вверх. Они обратили внимание на сохранение высоких угроз безопасности и немалое количество проинфляционных рисков внешнего характера (связанных, в частности, с возможным усилением геополитической поляризации стран и, соответственно, фрагментацией мировой торговли).

Другой участник дискуссии добавил, что весомым аргументом в пользу повышения учетной ставки на 1 п. п. стало снижение реальной доходности гривневых активов на фоне высокой инфляции и ухудшения инфляционных ожиданий. Хотя в целом привлекательность сбережений в гривневых активах сохраняется, в отдельных крупных банках реальные ставки по депозитам за вычетом текущей инфляции и повышенного военного сбора уже перешли в отрицательную плоскость, а в некоторых колеблются около нуля. Следствием этого является замедление темпов прироста срочных гривневых депозитов и переориентация части сбережений на валютные активы и потребление.

Три члена КМП дискуссии согласились, что дальнейшее ускорение инфляции требует реакции монетарной политики. Однако, по их мнению, НБУ следует ограничиться повышением учетной ставки на 0,5 п. п. ввиду замедления экономики и преимущественно временной природы текущего инфляционного всплеска.

Еще один член КМП отметил, что большинство факторов ценового давления, которые сегодня удерживают инфляцию на двузнаковом уровне, должны исчерпаться уже летом.

По мнению этого члена КМП, в текущем году не исключена и реализация позитивных сценариев, связанных, например, с большим объемом внешней финансовой поддержки и/или существенным снижением рисков безопасности. Такое течение событий будет иметь дополнительное дезинфляционное влияние.

Еще один участник убежден, что текущие монетарные условия не отвечают тем вызовам, с которыми столкнулся НБУ. Усиление рисков более длительного закрепления инфляции на двузначном уровне, разбалансирование ожиданий и потери привлекательности гривневых инструментов чреваты соответствующими негативными последствиями для устойчивости валютного рынка и ценовой динамики. Учитывая это, он считает недостаточными шаги по повышению ставки на 0,5−1 п. п. и предложил увеличить ее на 1,5 п. п.

Показательно то, что львиную долю прироста срочных депозитов в гривне обеспечивают частные банки, удерживающие заметно более высокие ставки на рынке. Сохраняется и положительная динамика вложений населения в ОВГЗ, реальные ставки по которым еще выше из-за отсутствия налогообложения. Поэтому стоит не просто сигналами, а действительно решительными шагами поддержать привлекательность гривневых сбережений, чтобы они постепенно не конвертировались в валюту с дальнейшим ростом долларизации экономики, усилением давления на курс и международные резервы, а впоследствии и на цены.

Учетную ставку придется повышать и в дальнейшем

Большинство членов КМП видят необходимость дальнейшего усиления процентной политики для обеспечения должной привлекательности гривневых активов, удержания инфляционных ожиданий под контролем и возвращения инфляции на траекторию устойчивого замедления.

Некоторые из них отметили, что НБУ для этого придется не только повышать учетную ставку, но и, возможно, изменить параметры операционного дизайна процентной политики для усиления конкуренции банков за срочные вклады населения в гривне.

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