В Нацбанке объяснили рост наличного доллара — Finance.ua

В Нацбанке объяснили рост наличного доллара Сегодня 10:02 — Валюта

В Нацбанке объяснили рост наличного доллара

В последнюю неделю в Украине наблюдается существенный рост наличного курса валют: это связано с паническими настроениями и «карточным туризмом».

Об этом в комментарии ЭП рассказал заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий.

Так, доллар в обменниках подорожал с 35,2/35,35 грн 5 июля до 37,43/37,65 грн 13 июля.

Тенденция к обесцениванию гривны началась в небанковских обменниках, однако очень быстро распространилась на банковские. Некоторые банки уже устанавливают курс наличного доллара на уровне более 38 гривен.

Конец «карточному туризму»

Первой причиной нынешнего скачка курса наличной валюты в Нацбанке называют решение крупнейших по количеству клиентов банков уравнять свои курсы по карточным операциям с наличным курсом.

Этот шаг спровоцировал дефицит наличной валюты в Украине, ведь карточные туристы обеспечивали значительную долю предложения валюты на рынке. Несмотря на это, в Нацбанке приветствуют это решение крупных банков.

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«Это необходимый шаг для борьбы с „карточным туризмом“ — схемой, по которой граждане снимали валюту за границей по „лучшему“ курсу и затем продавали ее в Украине, и таким образом зарабатывали», — считает Юрий Гелетий.

Поскольку экспорт в Украину возобновляется медленно, то на оплату расчетов по снятию наличной валюты за рубежом Нацбанк тратил золото-валютные резервы Украины. Их объем в июне продолжал стремительно снижаться и упал на 9%.

«Соответственно, прекращение „карточного туризма“ будет способствовать замедлению снижения международных резервов, которые сегодня позволяют бесперебойно проводить оборонные закупки, импорт продукции, расчеты за рубежом и т.д.», — добавляет он.

Спекулятивные комментарии и психологический фактор

Основной причиной роста курса валют на наличном рынке в Нацбанке считают даже не снижение предложения в связи с прекращением схемы «карточного туризма», а психологический фактор.

«Что происходило в конце прошлой недели? Гривна начала понемногу проседать, и на этом фоне в медиапространстве стали появляться комментарии о предстоящем значительном ослаблении гривны. Это тем или иным образом повлияло на настроения населения и способствовало оживлению спроса на наличную валюту», — отмечает Гелетий.

Он считает, что реально спрогнозировать, каким будет курс доллара в будущем, невозможно, ибо сейчас он зависит от очень многих факторов: ситуации на фронте, ритмичности поступления международной помощи, экономических и других факторов.

«Поэтому часть из соответствующих комментариев были спекулятивными», — резюмирует замглавы НБУ.

Курс может двигаться в обе стороны

Национальный банк традиционно не дает прогнозов по поводу того, каким будет курс валют в будущем. Однако там не перестают напоминать, что гривна может как обесцениваться, так и укрепляться.

«Также хочу напомнить, что курс в наличном сегменте валютного рынка может как ослабляться, так и укрепляться — именно так и работает рыночное ценообразование. Это мы видели в первые месяцы войны, это происходило в мае-июне», — подчеркивает Гелетий.

Он считает, что и в этот раз ситуация с ростом курса валют на наличном рынке может измениться. «Соответствующая ситуация временная и колебания уменьшатся по мере насыщения предложения», — добавил изн.

Что НБУ и правительство делают для поддержки гривны?

Во-первых, 20 мая НБУ разрешил банкам свободно устанавливать курс валют в своих наличных обменниках. После этого банки стали конкурировать с небанковскими обменниками и курс у последних начал снижаться. В то же время, объемы операций по торговле наличной валютой между банками и населением существенно вырос.

«Это решение дало результат, и среднедневной объем торгов между банками и клиентами в наличном сегменте валютного рынка после 20 мая вырос более чем в четыре раза по сравнению с первыми двумя декадами мая — до 38 млн долл. США, а в июне — почти до 80 млн долл. США», — подчеркивают в Нацбанке.

Во-вторых, в начале июня НБУ поднял уровень учетной ставки с 10% до 25% годовых. В Нацбанке ожидают, что после этого гривневые инструменты, такие как депозиты и ОВГЗ, будут дорожать и станут более привлекательными для населения. Как следствие, люди будут покупать меньше валюты и создавать меньшее давление на курс.

В-третьих, НБУ и Минэкономики отменили перечень критического импорта. Другими словами, бизнес сейчас может покупать валюту для ввоза любых товаров. Правда, одновременно Рада вернула на импорт пошлины, акцизы и НДС.

«Какое отношение имеет это решение к наличному рынку? Часть наличной валюты на нем покупалась с целью финансирования так называемого „серого“ импорта, не входившего в перечень товаров критического импорта. Сейчас бизнес сможет импортировать любую продукцию, соответственно спрос на наличную валюту постепенно снизится», — объяснил Гелетий.

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Економічна Правда По материалам:

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