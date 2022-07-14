В Нацбанке объяснили рост наличного доллара — Finance.ua

В Нацбанке объяснили рост наличного доллара
В последнюю неделю в Украине наблюдается существенный рост наличного курса валют: это связано с паническими настроениями и «карточным туризмом».
Об этом в комментарии ЭП рассказал заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий.
Так, доллар в обменниках подорожал с 35,2/35,35 грн 5 июля до 37,43/37,65 грн 13 июля.
Тенденция к обесцениванию гривны началась в небанковских обменниках, однако очень быстро распространилась на банковские. Некоторые банки уже устанавливают курс наличного доллара на уровне более 38 гривен.
Конец «карточному туризму»
Первой причиной нынешнего скачка курса наличной валюты в Нацбанке называют решение крупнейших по количеству клиентов банков уравнять свои курсы по карточным операциям с наличным курсом.
Этот шаг спровоцировал дефицит наличной валюты в Украине, ведь карточные туристы обеспечивали значительную долю предложения валюты на рынке. Несмотря на это, в Нацбанке приветствуют это решение крупных банков.
«Это необходимый шаг для борьбы с „карточным туризмом“ — схемой, по которой граждане снимали валюту за границей по „лучшему“ курсу и затем продавали ее в Украине, и таким образом зарабатывали», — считает Юрий Гелетий.
Поскольку экспорт в Украину возобновляется медленно, то на оплату расчетов по снятию наличной валюты за рубежом Нацбанк тратил золото-валютные резервы Украины. Их объем в июне продолжал стремительно снижаться и упал на 9%.
«Соответственно, прекращение „карточного туризма“ будет способствовать замедлению снижения международных резервов, которые сегодня позволяют бесперебойно проводить оборонные закупки, импорт продукции, расчеты за рубежом и т.д.», — добавляет он.
Спекулятивные комментарии и психологический фактор
Основной причиной роста курса валют на наличном рынке в Нацбанке считают даже не снижение предложения в связи с прекращением схемы «карточного туризма», а психологический фактор.
«Что происходило в конце прошлой недели? Гривна начала понемногу проседать, и на этом фоне в медиапространстве стали появляться комментарии о предстоящем значительном ослаблении гривны. Это тем или иным образом повлияло на настроения населения и способствовало оживлению спроса на наличную валюту», — отмечает Гелетий.
Он считает, что реально спрогнозировать, каким будет курс доллара в будущем, невозможно, ибо сейчас он зависит от очень многих факторов: ситуации на фронте, ритмичности поступления международной помощи, экономических и других факторов.
«Поэтому часть из соответствующих комментариев были спекулятивными», — резюмирует замглавы НБУ.
Курс может двигаться в обе стороны
Национальный банк традиционно не дает прогнозов по поводу того, каким будет курс валют в будущем. Однако там не перестают напоминать, что гривна может как обесцениваться, так и укрепляться.
«Также хочу напомнить, что курс в наличном сегменте валютного рынка может как ослабляться, так и укрепляться — именно так и работает рыночное ценообразование. Это мы видели в первые месяцы войны, это происходило в мае-июне», — подчеркивает Гелетий.
Он считает, что и в этот раз ситуация с ростом курса валют на наличном рынке может измениться. «Соответствующая ситуация временная и колебания уменьшатся по мере насыщения предложения», — добавил изн.
Что НБУ и правительство делают для поддержки гривны?
Во-первых, 20 мая НБУ разрешил банкам свободно устанавливать курс валют в своих наличных обменниках. После этого банки стали конкурировать с небанковскими обменниками и курс у последних начал снижаться. В то же время, объемы операций по торговле наличной валютой между банками и населением существенно вырос.
«Это решение дало результат, и среднедневной объем торгов между банками и клиентами в наличном сегменте валютного рынка после 20 мая вырос более чем в четыре раза по сравнению с первыми двумя декадами мая — до 38 млн долл. США, а в июне — почти до 80 млн долл. США», — подчеркивают в Нацбанке.
Во-вторых, в начале июня НБУ поднял уровень учетной ставки с 10% до 25% годовых. В Нацбанке ожидают, что после этого гривневые инструменты, такие как депозиты и ОВГЗ, будут дорожать и станут более привлекательными для населения. Как следствие, люди будут покупать меньше валюты и создавать меньшее давление на курс.
В-третьих, НБУ и Минэкономики отменили перечень критического импорта. Другими словами, бизнес сейчас может покупать валюту для ввоза любых товаров. Правда, одновременно Рада вернула на импорт пошлины, акцизы и НДС.
«Какое отношение имеет это решение к наличному рынку? Часть наличной валюты на нем покупалась с целью финансирования так называемого „серого“ импорта, не входившего в перечень товаров критического импорта. Сейчас бизнес сможет импортировать любую продукцию, соответственно спрос на наличную валюту постепенно снизится», — объяснил Гелетий.
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