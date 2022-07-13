Экономист Сергей Фурса объяснил, почему в Украине взлетел курс доллара — Finance.ua

Экономист Сергей Фурса объяснил, почему в Украине взлетел курс доллара Сегодня 16:00 — Валюта

В Украине в последние дни наблюдается рост курса доллара.

Это связано с тем, что крупнейшие банки Украины перешли на своих картах на рыночный курс. Об этом в эфире «Сніданку з 1+1» рассказал экономист Сергей Фурса.

Почему произошел скачок курса с 35 до 37 грн за доллар. На прошлой неделе крупнейший банк ПриватБанк и Монобанк перешли на своих картах на рыночный курс. До этого, когда все банки перешли, они держали курс ближе к официальному курсу — фиксированному, который 29 грн за доллар. Почему они отказались от этого? Потому что карточный туризм, схемы, где с картами ехали за границу, снимали и прокручивали эту историю, — рассказал экономист Сергей Фурса.

Он отметил, что таким образом, после поднятия курса двумя банками, доллару стало дороже попадать на черный рынок — и курс вырос.

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«Скорее всего, на черном рынке были схемы, построенные именно на карточном туризме. Это позволяло доллару попадать на черный рынок. Когда они подняли этот курс, то дороже стало доллару попадать на черный рынок, и собственно мы увидели этот скачок», — говорит Фурса.

Эксперт подчеркнул, что бежать сейчас менять гривны не стоит, поскольку, что будет дальше с курсом, трудно предсказать.

Справка Finance.ua:

Украинцы из-за границы переводят в страну больше валюты, чем до полномасштабной войны.

По словам финансового аналитика Максима Орищака, несмотря на сезонный фактор, когда спрос на доллар обычно падает, сейчас наблюдается немалый объем продаж американской валюты в стране. По мнению эксперта, в ближайшее время в Украине ожидается девальвация национальной валюты до уровня 37-38 долларов США.

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ТСН По материалам:

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