Евро и доллар сравнялись: что дальше — Finance.ua

Евро и доллар сравнялись: что дальше Сегодня 11:00 — Валюта

Вчера в 22 часа произошло своего рода историческое событие: евро и доллар США сравнялись и пара EURUSD торговалась на уровне 1,0000.

Напомним, минимальный курс евро к доллару был зафиксирован 26 октября 2000 года — 0,8252 долл., а максимальный — 15 июля 2008 года — 1,6037 долл.

Безналичный евро сразу после его введения стал падать по отношению к доллару. Дешевле доллара евро был с января 2000 до начала декабря 2002 года. То есть цена, которую мы сейчас наблюдаем, последний раз была 20 лет назад.

За последние полгода евро подешевел с 1,14 долл. до 1,01 долл. Падение евро — это результат проблем в европейской экономике. Экономика стран Еврозоны сильно пострадала во время пандемии коронавируса, а война россии нанесла ей дополнительный болезненный удар.

Как это повлияет на украинцев

Большинство украинцев держали свои сбережения в долларах, а не в евро, так что пострадавших от этого падения будет немного.

Эксперты советуют: главное сейчас не поддаваться панике и не менять евро сейчас, когда его цена слишком низкая.

Плюсы ситуации

Падение евро приведет к удешевлению европейских товаров, которые сейчас активно ввозятся в Украину, затормозит рост их цен. От удешевления евро большинство украинцев только выиграют.

Мнения экспертов

Согласно аналитике Минфина, одним из факторов, способных на этой неделе вызвать курсовые ралли на нашем валютном рынке и взорвать котировки, является рекордное проседание евровалюты и паритет по паре евро/доллар на международных рынках с усилением спекулятивной игры по евро как в мире, так и в самой Украине.

При этом, по словам финансового аналитика Максима Орищака, несмотря на сезонный фактор, когда спрос на доллар, как правило, падает, сейчас наблюдается немалый объем продаж американской валюты в стране. По мнению эксперта, в ближайшее время в Украине ожидается девальвация национальной валюты до уровня 37-38 долларов США.

Как пишет директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, обменный курс доллара продолжит расти, а в будущем из-за неверных действий НБУ может обвалить гривну до соотношения 60 гривен за 1 доллар.

В Украине уже появились условия для возврата к рыночному курсу гривны к доллару, поэтому держать два курса валют более нецелесообразно. Как отметил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, сейчас страна находится в условиях, когда Национальный банк вроде бы фиксирует курс на отметке 29,25, но параллельно есть курс на реальном рынке, который колеблется в районе 33-36 гривен за доллар. Устенко считает, что отказ от фиксированной части этого курса может скорректировать рыночный курс в сторону небольшого снижения, что также уменьшит существующий спред.

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