Українці з-за кордону переказують у країну більше валюти, ніж до повномасштабної війни: названо причини — Finance.ua
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Українці з-за кордону переказують у країну більше валюти, ніж до повномасштабної війни: названо причини

Валюта
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Українці з-за кордону переказують у країну більше валюти, ніж до повномасштабної війни: названо причини
Українці з-за кордону переказують у країну більше валюти, ніж до повномасштабної війни: названо причини
Обсяг валютних переказів в Україну з-за кордону під час повномасштабної війни перевищив попередні показники. Це пов’язано з переказами біженок, які знайшли роботу за кордоном, а також із валютними махінаціями.
Про це у своєму Telegram-каналі написав член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
За останній місяць показники переказів перевищили показники до повномасштабної війни. А в середньому за 5 місяців — аналогічні показники 2020 року.
Українці з-за кордону переказують у країну більше валюти, ніж до повномасштабної війни: названо причини
«Досить несподівано. За даними НБУ, обсяг грошових переказів в Україні останній місяць перевищив довоєнний рівень перших місяців року. У середньому за 5 місяців 2022 року перевищив рівень пандемійного 2020 року. Це при тому, що у нас досі існує заборона на виїзд для чоловіків. Пов’язують із активним працевлаштуванням українських переселенців за кордоном. Або з певними валютними махінаціями...» — пише Желєзняк.

Дізнатись курс валют

Зазначимо, рішення обмежити банківський курс долара (вже скасовано), а також різниця в курсах в Україні та найближчих країнах ЄС, можливість обмінювати гривні на євро за кордоном, призвели до появи валютних схем та заробітків на курсовій різниці.
За матеріалами:
РБК-Україна
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