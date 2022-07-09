Українці з-за кордону переказують у країну більше валюти, ніж до повномасштабної війни: названо причини — Finance.ua

Українці з-за кордону переказують у країну більше валюти, ніж до повномасштабної війни: названо причини 09.07.2022, 15:13 — Валюта

Українці з-за кордону переказують у країну більше валюти, ніж до повномасштабної війни: названо причини

Обсяг валютних переказів в Україну з-за кордону під час повномасштабної війни перевищив попередні показники. Це пов’язано з переказами біженок, які знайшли роботу за кордоном, а також із валютними махінаціями.

Про це у своєму Telegram-каналі написав член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За останній місяць показники переказів перевищили показники до повномасштабної війни. А в середньому за 5 місяців — аналогічні показники 2020 року.

«Досить несподівано. За даними НБУ, обсяг грошових переказів в Україні останній місяць перевищив довоєнний рівень перших місяців року. У середньому за 5 місяців 2022 року перевищив рівень пандемійного 2020 року. Це при тому, що у нас досі існує заборона на виїзд для чоловіків. Пов’язують із активним працевлаштуванням українських переселенців за кордоном. Або з певними валютними махінаціями...» — пише Желєзняк.

Зазначимо, рішення обмежити банківський курс долара (вже скасовано), а також різниця в курсах в Україні та найближчих країнах ЄС, можливість обмінювати гривні на євро за кордоном, призвели до появи валютних схем та заробітків на курсовій різниці.

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