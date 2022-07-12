Курс доллара будет расти: эксперт рассказал, как можно спасти гривну — Finance.ua

Курс доллара будет расти: эксперт рассказал, как можно спасти гривну Сегодня 09:00 — Валюта

Курс доллара будет расти: эксперт рассказал, как можно спасти гривну

Обменный курс доллара продолжает расти, а в будущем из-за неправильных действий НБУ может обрушить гривну до соотношения в 60 гривен за 1 доллар.

избежать ее в условиях войны почти невозможно. Как сообщил на своей странице директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, хотя все говорит против девальвации гривны, и она никому не нужна,

Происходит это из-за того, что «истощаются» госбюджет-2022 и золотовалютные резервы, продолжают падать доходы населения на фоне растущей инфляции и проблем со стоимостью продовольствия и коммунальных услуг.

Чтобы избежать этого эксперт предлагает два пути для решения этой проблемы:

восстановление потребления, то есть украинский бизнес и граждане должны иметь возможность заимствовать, также нельзя перегружать предприятия и ФОПы налогами, а напротив, ввести для «точек» роста в реальном секторе экономики и для самозанятых на определенное время некий мораторий, и уж точно на острый период российского вооруженного вторжения резко снизить налоговые ставки;

продвигать наш средний и малый бизнес на рынки стран Евросоюза, используя возможности «Украинской корпорации развития», которую еще нужно создать на принципах государственно-частного партнерства.

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«К чему это должно привести? Прежде всего, к оживлению украинской экономики, что в конечном итоге приведет к большему объему налоговых поступлений в госбюджет-2022, сохранению рабочих мест и повышению потребительского спроса, наконец, это чрезвычайно важно для стабилизации гривны», — говорит Александр Гончаров.

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