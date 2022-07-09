Доллар на черном рынке уверенно идет вверх: прогноз эксперта — Finance.ua

Доллар на черном рынке уверенно идет вверх: прогноз эксперта Сегодня 20:02 — Валюта

Доллар на черном рынке уверенно идет вверх: прогноз эксперта

Национальный банк Украины продолжает удерживать официальный курс доллара США на уровне 29,25 грн. В то же время, расценки американской валюты на черном рынке продолжают ползти вверх. К примеру, 9 июля в обменниках котировка гривны к доллару составляет 36,10 — 36,30 гривен и по мнению экспертов его цена только будет расти.

достаточно большой объем продаж американской валюты в стране. По его словам, сейчас Украина очень близка к дефолту, даже несмотря на систематическую финансовую помощь Запада и солидарность в вопросах, касающихся россии. Как изданию «Сегодня» сообщил финансовый аналитик Максим Орищак, что, несмотря на сезонный фактор, когда спрос на доллар обычно падает, сейчас наблюдаетсяамериканской валюты в стране. По его словам, сейчас Украина очень близка к дефолту, даже несмотря на систематическую финансовую помощь Запада и солидарность в вопросах, касающихся россии.

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«Уже сейчас нам сообщили о снижении средней температуры в квартирах в отопительный сезон. Должно быть сокращение пенсионных и социальных выплат. То есть, несмотря на формальный уровень достаточности ЗВР, например, что не позволяет объявить дефолт в Украине, у нас фактически есть утраченные территории страны, падают доходы населения и сокращается количество рабочих мест. Это не может сказаться положительно на банковском секторе Украины, а значит, придется печатать деньги и поддерживать формальные показатели в норме», — прокомментировал специалист.

По мнению эксперта, в ближайшее время в Украине ожидается девальвация национальной валюты до уровня 37-38 за доллар США.

Ситуацию, в последние дни наблюдающуюся на черном рынке, прогнозы украинских аналитиков только подтверждают.

Так, согласно данным финансового портала «Минфин», американская валюта в субботу, 9 июля, снова подорожала. «Черный» доллар по сравнению с ценами предыдущего банковского дня стал дороже еще на 30 копеек, так что сегодня при покупке его цена составит 36,10 гривен. Что касается цены на продажу, то она также подскочила на 23 копейки. В субботу доллар США будут продавать по 36,30 гривен.

Европейская валюта на черном рынке при покупке обойдется сегодня в 36,65 гривен, продажа — по 36,98 гривен. Что тоже немного дороже, чем в предыдущий банковский день.

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