В Нацбанке назвали наиболее реалистичный источник покрытия дефицита бюджета — Finance.ua

В Нацбанке назвали наиболее реалистичный источник покрытия дефицита бюджета
Наиболее реалистичный источник покрытия бюджетного дефицита — активная работа на рынке внутренних заимствований для привлечения к концу этого года 220 млрд грн чистого финансирования.
Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный на встрече с руководителями 30 крупнейших банков.
«Учитывая растущие потребности бюджета из-за длительной войны, Украина формирует запросы к партнерам об увеличении финансирования, — отметил глава НБУ Андрей. — Но наша страна должна пройти свою часть пути и внести вклад в общую корзину.»
Наиболее реалистичный источник покрытия бюджетного дефицита — активная работа на рынке внутренних заимствований для привлечения к концу этого года 220 млрд грн чистого финансирования.
Глава НБУ подчеркнул, что банковская система имеет соответствующий потенциал.
Обращаясь к банкам, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова призвала их учесть это в инвестиционных планах до конца года, в частности в части объемов приобретения ОВГЗ.
«Речь идет не о роловере, а о дополнительных планах, чистых привлечениях для финансирования потребностей бюджета», — уточнила Рожкова.
Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко призвал западных партнеров ускорить выплату кредита в размере 50 миллиардов долларов, утверждая, что задержки с поставками оружия повлекли за собой огромный дефицит бюджета, что заставляет Киев искать дополнительные средства на финансирование армии.
По словам Марченко, задержка с передачей оружия, особенно из США, увеличила военные расходы на 12 миллиардов долларов.
Это означает, что в этом году дефицит бюджета составит чуть менее четверти ВВП или 43,5 миллиарда долларов.
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