В Нацбанке назвали наиболее реалистичный источник покрытия дефицита бюджета — Finance.ua

В Нацбанке назвали наиболее реалистичный источник покрытия дефицита бюджета Сегодня 11:45 — Казна и Политика

В Нацбанке назвали наиболее реалистичный источник покрытия дефицита бюджета

Наиболее реалистичный источник покрытия бюджетного дефицита — активная работа на рынке внутренних заимствований для привлечения к концу этого года 220 млрд грн чистого финансирования.

Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный на встрече с руководителями 30 крупнейших банков.

Читайте также В августе внешняя поддержка бюджета составила 8,4 миллиарда долларов

«Учитывая растущие потребности бюджета из-за длительной войны, Украина формирует запросы к партнерам об увеличении финансирования, — отметил глава НБУ Андрей. — Но наша страна должна пройти свою часть пути и внести вклад в общую корзину.»

Наиболее реалистичный источник покрытия бюджетного дефицита — активная работа на рынке внутренних заимствований для привлечения к концу этого года 220 млрд грн чистого финансирования.

Глава НБУ подчеркнул, что банковская система имеет соответствующий потенциал.

Читайте также Бюджетная поддержка Украины зависит от проведения реформ — Минфин США

Обращаясь к банкам, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова призвала их учесть это в инвестиционных планах до конца года, в частности в части объемов приобретения ОВГЗ.

«Речь идет не о роловере, а о дополнительных планах, чистых привлечениях для финансирования потребностей бюджета», — уточнила Рожкова.

Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко призвал западных партнеров ускорить выплату кредита в размере 50 миллиардов долларов, утверждая, что задержки с поставками оружия повлекли за собой огромный дефицит бюджета, что заставляет Киев искать дополнительные средства на финансирование армии.

По словам Марченко, задержка с передачей оружия, особенно из США, увеличила военные расходы на 12 миллиардов долларов.

Это означает, что в этом году дефицит бюджета составит чуть менее четверти ВВП или 43,5 миллиарда долларов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.