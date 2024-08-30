В августе внешняя поддержка бюджета составила 8,4 миллиарда долларов — Finance.ua

В августе внешняя поддержка бюджета составила 8,4 миллиарда долларов Сегодня 13:36

В августе внешняя поддержка бюджета составила 8,4 миллиарда долларов

В августе 2024 года в общий фонд Государственного бюджета поступило около 8,4 млрд долл. внешнего финансирования.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из привлеченных 8,4 млрд долл., 5,5 млрд долл. — гранты, 2,9 млрд долл. — льготное финансирование. Таким образом, более 65% привлеченных средств поступило на безвозвратной основе.

Отмечается, что среди доноров:

ЕС — 4,5 млрд долл. (льготное финансирование, грант);

США — 3,9 млрд долл. (грант).

Средства от ЕС — первый регулярный транш (тот, который предоставляется при выполнении условий) в рамках инструмента Ukraine Facility. Финансирование состоит из кредита — 2,9 млрд долл., гранта — 1,6 млрд долл.

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Грант от США Украина получила через проект Всемирного банка PEACE in Ukraine. Денежные средства имеют целевое назначение и направляются на заработную плату учителям, сотрудникам служб быстрого реагирования (ГСЧС), работникам государственных органов, первоочередные социальные расходы.

В сообщении напоминают, что в 2024 году внешнее финансирование достигает 24,5 млрд долл., из которых 6,6 млрд долл. — гранты. Помощь с начала полномасштабной войны — 98 млрд долл.

Куда идут эти деньги? Международная поддержка направляется на финансирование приоритетных социальных расходов Государственного бюджета Украины, в то время как все внутренние ресурсы Минфин направляется на сектор безопасности и обороны.

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