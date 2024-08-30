В августе внешняя поддержка бюджета составила 8,4 миллиарда долларов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В августе внешняя поддержка бюджета составила 8,4 миллиарда долларов

22
В августе внешняя поддержка бюджета составила 8,4 миллиарда долларов
В августе внешняя поддержка бюджета составила 8,4 миллиарда долларов
В августе 2024 года в общий фонд Государственного бюджета поступило около 8,4 млрд долл. внешнего финансирования.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Из привлеченных 8,4 млрд долл., 5,5 млрд долл. — гранты, 2,9 млрд долл. — льготное финансирование. Таким образом, более 65% привлеченных средств поступило на безвозвратной основе.
Отмечается, что среди доноров:
  • ЕС — 4,5 млрд долл. (льготное финансирование, грант);
  • США — 3,9 млрд долл. (грант).
Средства от ЕС — первый регулярный транш (тот, который предоставляется при выполнении условий) в рамках инструмента Ukraine Facility. Финансирование состоит из кредита — 2,9 млрд долл., гранта — 1,6 млрд долл.
Читайте также
Грант от США Украина получила через проект Всемирного банка PEACE in Ukraine. Денежные средства имеют целевое назначение и направляются на заработную плату учителям, сотрудникам служб быстрого реагирования (ГСЧС), работникам государственных органов, первоочередные социальные расходы.
В сообщении напоминают, что в 2024 году внешнее финансирование достигает 24,5 млрд долл., из которых 6,6 млрд долл. — гранты. Помощь с начала полномасштабной войны — 98 млрд долл.
Куда идут эти деньги? Международная поддержка направляется на финансирование приоритетных социальных расходов Государственного бюджета Украины, в то время как все внутренние ресурсы Минфин направляется на сектор безопасности и обороны.
Кредитная карта — отличный помощник во многих жизненных ситуациях. Но выбрать кредит довольно непросто. Зато правильно выбранная карта станет незаменимым помощником. Мы решили помочь нашим читателям в поиске таких помощников. Для этого был создан специальный сервис.

Сервис для выбора кредитных карт

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.