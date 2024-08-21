Сколько Украине требуется внешнего финансирования на 2025 год — оценка Минфина Сегодня 17:03 — Казна и Политика

Сколько Украине требуется внешнего финансирования на 2025 год — оценка Минфина

В Министерстве финансов заявили об увеличении потребности во внешнем финансировании госбюджета на 2025 год до $35 млрд. Международным валютным фондом в программе расширенного финансирования EFF заложено $22,7 млрд.

Об этом сообщила заместитель министра Ольга Зыкова в ходе онлайн-события, организованного Центром экономической стратегии, передают Факты ICTV.

«Ситуация в течение этого года, с учетом активности войны и дополнительной военной потребности, которую мы покрывали исключительно на средства внутреннего ресурса, показала, что этот гэп уже сейчас потенциально будет расширен на $12 млрд до $15 млрд», — сказала она.

Зыкова уточнила, что речь идет о потребности около 18,2% ВВП.

По словам заместителя главы Минфина, в этой связи ожидается коррекция прогноза МВФ по итогам пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF в сентябре.

По оценкам Нацбанка, международные партнеры предоставят Украине в этом году примерно $38 млрд льготных кредитов и грантов, а в следующем году — не менее $31 млрд.

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На сайте Минфина отмечается, что с начала полномасштабной войны бюджет Украины получил $98,04 млрд внешнего финансирования, в том числе в 2022 году — $31,10 млрд (из него гранты — $14,23 млрд), в 2023 году — $42,48 млрд (11,62 млрд), в этом году — $24,47 млрд ($6,55 млрд) и в этом году — $24,47 млрд ($6,55 млрд).

Справка Finance.ua:

накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что потребности Украины во внешнем финансировании в следующем году будут не менее $38 млрд;

по данным Минфина, с 24 февраля 2022 года прямая бюджетная поддержка от стран-доноров и международных финансовых организаций составляет около $98,7 млрд.

Факти По материалам:

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