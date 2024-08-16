Украина может до конца года получить 10,5 миллиарда долларов от международных партнеров — Пидласа — Finance.ua
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Украина может до конца года получить 10,5 миллиарда долларов от международных партнеров — Пидласа

Казна и Политика
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Украина может до конца года получить 10,5 миллиарда долларов от международных партнеров — Пидласа
Украина может до конца года получить 10,5 миллиарда долларов от международных партнеров — Пидласа
Глава Комитета по вопросам бюджета Роксолана Подласа сообщила, что Украина рассчитывает получить примерно 10,5 миллиарда долларов от международных партнеров до конца года.
В частности, от Соединенных Штатов Америки Украина ожидает 3,95 млрд долларов до конца года, но по реализации конкретных реформ.
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Также ожидается два транша от Международного валютного фонда на общую сумму 2,2 млрд долларов, которые должны поступить после пятого и шестого пересмотров программы с МВФ.
От Европейского Союза должно поступить 4 млрд евро.
Роксолана Пидласса отметила, что если мы получим все, что нам обещали партнеры, то по невоенным расходам закроем год без проблем.
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Напомним, во вторник, 13 августа, в Государственный бюджет Украины поступило 4,2 млрд евро от Европейского Союза. Транш состоит из льготного финансирования — 2,7 млрд евро, гранта — 1,5 млрд евро. Денежные средства являются частью макрофинансовой помощи ЕС в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.
Министр финансов Украины Сергей Марченко призвал западных партнеров ускорить выплату кредита в размере 50 миллиардов долларов, утверждая, что задержки с поставками оружия повлекли за собой огромный дефицит бюджета, что вынуждает Киев искать дополнительные средства на финансирование армии.
По материалам:
Мета
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