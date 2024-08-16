Украина может до конца года получить 10,5 миллиарда долларов от международных партнеров — Пидласа Сегодня 09:29 — Казна и Политика

Украина может до конца года получить 10,5 миллиарда долларов от международных партнеров — Пидласа

Глава Комитета по вопросам бюджета Роксолана Подласа сообщила , что Украина рассчитывает получить примерно 10,5 миллиарда долларов от международных партнеров до конца года.

В частности, от Соединенных Штатов Америки Украина ожидает 3,95 млрд долларов до конца года, но по реализации конкретных реформ.

Также ожидается два транша от Международного валютного фонда на общую сумму 2,2 млрд долларов, которые должны поступить после пятого и шестого пересмотров программы с МВФ.

От Европейского Союза должно поступить 4 млрд евро.

Роксолана Пидласса отметила, что если мы получим все, что нам обещали партнеры, то по невоенным расходам закроем год без проблем.

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Напомним, во вторник, 13 августа, в Государственный бюджет Украины поступило 4,2 млрд евро от Европейского Союза. Транш состоит из льготного финансирования — 2,7 млрд евро, гранта — 1,5 млрд евро. Денежные средства являются частью макрофинансовой помощи ЕС в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.

Министр финансов Украины Сергей Марченко призвал западных партнеров ускорить выплату кредита в размере 50 миллиардов долларов, утверждая, что задержки с поставками оружия повлекли за собой огромный дефицит бюджета, что вынуждает Киев искать дополнительные средства на финансирование армии.

Мета По материалам:

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