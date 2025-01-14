В Нацбанке назвали факторы, которые сейчас сдерживают украинцев от инвестиций в жилье — Finance.ua
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В Нацбанке назвали факторы, которые сейчас сдерживают украинцев от инвестиций в жилье

Кредит&Депозит
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В Нацбанке назвали факторы, которые сейчас сдерживают украинцев от инвестиций в жилье
В Нацбанке назвали факторы, которые сейчас сдерживают украинцев от инвестиций в жилье, freepik
Ценовые условия на рынке недвижимости в Украине на данный момент более благоприятные, чем до полномасштабного вторжения. Однако из-за военных рисков украинцы не готовы активно инвестировать средства в приобретение жилья.
Такой вывод сделали специалисты Национального банка при подготовке декабрьского отчета о финансовой стабильности.

Об улучшении ценовых условий на рынке недвижимости свидетельствуют:

  • во-первых, снижение своего долгосрочного среднего показателя «цена к аренде», поэтому покупка жилья становится более выгодной по сравнению с его арендой;
  • во-вторых, исторически минимальные значения показателя «цена к доходу» — в среднем приобретение 70 кв. м жилья в Киеве для семьи обойдется эквивалент ее 10-летнего дохода.
«Однако спрос на покупку жилья до сих пор не восстановился до уровня до полномасштабного вторжения, хотя и медленно оживляется», — отмечают в Нацбанке.

О рынке недвижимости в Украине

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке в долларовом эквиваленте в столице и западе Украины преимущественно устойчивая, а в других регионах даже снижается.
Условия на рынке определяет покупатель: фактическая цена продажи квартир до сих пор на четверть ниже усредненных цен объявлений.
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Стоимость жилья на первичном рынке растет, прежде всего в западных регионах, в то же время строительство нового жилья продолжается довольно медленно ввиду нехватки ресурсов, в том числе рабочей силы.
Учитывая медленное пополнение предложения в результате нового строительства, риски нехватки нового качественного жилья в будущем сохраняются.
Доля сделок с привлечением ипотеки во втором полугодии 2024 года сократилась до 4% по сравнению с 5% в первом, что сопоставимо с показателями 2021 года.
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Снижение роли ипотеки объясняется замедлением в настоящее время ключевой для покупателей недвижимости программы «єОселя» из-за изменения ее дизайна и ограниченности ресурсов.
Из-за этого значение программы для рынка недвижимости в ближайшее время вряд ли усилится, поэтому для стимулирования рынка необходимо развитие более массовых продуктов от банков, подытожили авторы отчета.
Напомним, в 2024 году активность строительства в Украине все еще остается вдвое ниже, чем в довоенные 2020−2021 годы. Кардинально изменилась и карта активных строительных регионов. В десятке регионов — лидеров по показателям старта новых проектов на первичном рынке жилья ранее выступали столица и города-миллионники на востоке и юге Украины. Ежеквартально запускалось в среднем 100−107 жилых комплексов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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