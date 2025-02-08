В Нью-Йорке после введения платы за въезд в «зону пробок» поездки стали быстрее — Finance.ua

В Нью-Йорке после введения платы за въезд в «зону пробок» поездки стали быстрее Сегодня 23:09 — Мир

В Нью-Йорке после введения платы за въезд в «зону пробок» поездки стали быстрее

После введения платы за въезд в «зону пробок» в Нью-Йорке в январе 2025 года среднее время поездки сократилось на 10−30%.

Об этом сообщили в Транспортном управлении города, пишет Gothamist

Как изменилась ситуация на дорогах

Новое правило оплаты за въезд в зону южнее Центрального парка, где находятся Эмпайр-Стейт-Билдинг, Таймс-сквер и улица Уолл-стрит, начало действовать с пятого января 2025 года, и за месяц уже заметна положительная динамика.

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Так, средняя продолжительность поездки через туннель Холланда в будни сократилась на 48% за первые три недели после введения платы за пробки по сравнению с тем же периодом в 2024 году.

Время в пути на Уильямсбургском мосту уменьшилось на 30%, а на Кенал-стрит, известной пробками, — на 27%.

В Транспортном управлении отметили, что уменьшение пробок помогло некоторым автобусам ускорить движение.

Сопротивление и критика

Стоит добавить, что сначала не все горожане поддержали нововведения, называя его «тоталитаризмом».

Конгрессмен Майк Лоулер еще в ноябре призвал Дональда Трампа заблокировать идею, и Трамп как коренной житель Нью-Йорка пообещал это сделать.

Власти Нью-Джерси тоже пытались остановить проект, ссылаясь на экологические риски, но суд отклонил иск.

В соцсетях блогеры даже предлагали массовый саботаж — проезд без оплаты, чтобы перегрузить систему камер или засвечивать камеры фиксации фонариками.

Хмарочос По материалам:

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