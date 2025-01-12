В центре Нью-Йорка ввели плату за въезд для автомобилей — Finance.ua

В центре Нью-Йорка ввели плату за въезд для автомобилей Сегодня 04:37 — Технологии&Авто

В центре Нью-Йорка ввели плату за въезд для автомобилей

В Нью-Йорке в Соединенных Штатах Америки ввели оплату за проезд в одном из самых оживленных районов — Манхеттене. Ожидается, что решение позволит сократить количество въезжающих в центр города автомобилей примерно на 10%.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на Управление городского транспорта в Нью-Йорке.

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Кроме того, планируется собрать $15 млрд на развитие общественного транспорта.

Журналисты пишут, что схема, направленная на облегчение движения и привлечение миллиардов долларов для местного транспорта, была осложнена годами задержек и юридических проблем.

Сколько будут платить водители в Нью-Йорке

Так, с 5 января автомобилисты будут платить за въезд в самый перегруженный район Нью-Йорка $2,25 ночью и до $9 в час пик.

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Водители небольших грузовиков будут платить $14,4 в час пик, а водители больших автомобилей — $21,6. Согласно плану, эти тарифы будут действовать до 2028 года — потом их поднимут.

Власти ожидают, что благодаря такой мере как минимум на 80 тыс. машин меньше ежедневно будут приезжать в так называемую зону разгрузки пробок. Она охватывает Манхеттен к югу от 60 улицы. В нее входят, в частности, Эмпайр-стейт-билдинг, Таймс-сквер и Уолл-стрит.

Влияние пробок на экономику

В 2024 году платформа мониторинга дорожного движения Inrix назвала Нью-Йорк самым перегруженным городом в мире, в результате чего среднестатистический автомобилист простаивал в пробках в среднем 101 час в год, а местной экономике был нанесен удар в размере $9,1 млрд.

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Сначала предлагалось, что за въезд в город нужно будет платить $15, но этот вариант был приостановлен губернатором Нью-Йорка Кэти Хоукул в июне 2024 года из-за опасений, что увеличение сборов с водителей может помешать некоторым кандидатам от Демократической партии в предвыборной гонке в ноябре.

Против платы за въезд в перегруженную зону выступают, в частности, ассоциация таксистов города и избранный президент США Дональд Трамп. Он пообещал избавиться от этой схемы, как только снова станет президентом.

Обозреватель По материалам:

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