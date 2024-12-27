Украинцев штрафуют за шины, даже не установленные на машину — Finance.ua

Украинцев штрафуют за шины, даже не установленные на машину Сегодня 05:35 — Технологии&Авто

В Волынской области ужесточен контроль за обращением со старыми автомобильными покрышками. Соответствующее решение принято из-за того, что их сжигание или бесконтрольный выброс наносит серьезный ущерб экологии, информирует «Автотема».

За нарушение правил утилизации автомобильных покрышек предусмотрены штрафы.

Размер взыскания колеблется от 340 до 1 760 гривен — в зависимости от масштаба причиненного вреда и повторности нарушения. Составление протоколов происходит в соответствии со ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Автовладельцев призывают обращаться в специальные пункты переработки шин. Это не только поможет сохранить окружающую среду, но и уменьшит количество стихийных свалок и выбросов вредных веществ в атмосферу.

Автотема По материалам:

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