Украинцев штрафуют за шины, даже не установленные на машину — Finance.ua
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Украинцев штрафуют за шины, даже не установленные на машину

Технологии&Авто
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В Волынской области ужесточен контроль за обращением со старыми автомобильными покрышками. Соответствующее решение принято из-за того, что их сжигание или бесконтрольный выброс наносит серьезный ущерб экологии, информирует «Автотема».
За нарушение правил утилизации автомобильных покрышек предусмотрены штрафы.
Размер взыскания колеблется от 340 до 1 760 гривен — в зависимости от масштаба причиненного вреда и повторности нарушения. Составление протоколов происходит в соответствии со ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Автовладельцев призывают обращаться в специальные пункты переработки шин. Это не только поможет сохранить окружающую среду, но и уменьшит количество стихийных свалок и выбросов вредных веществ в атмосферу.
По материалам:
Автотема
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