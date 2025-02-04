Отсутствие аптечки и огнетушителя в авто: юристы объяснили, кому грозит штраф и потеря прав — Finance.ua

Отсутствие аптечки и огнетушителя в авто: юристы объяснили, кому грозит штраф и потеря прав
Водители в Украине могут столкнуться с серьезными последствиями из-за отсутствия в автомобиле аптечки и огнетушителя.
Несмотря на то, что многие считают лишение водительских прав мерой наказания исключительно за серьезные нарушения, такие как превышение скорости или ДТП, правила дорожного движения (ПДД) предусматривают ответственность и за отсутствие обязательного оборудования в транспортном средстве.
Юристы напоминают, что для автомобилей, используемых в пассажирских перевозках, нарушение грозит штрафом в размере 680 гривен. При повторном нарушении наказание может быть усилено до административного ареста сроком от 5 до 10 суток или лишения водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев.
Особое внимание уделяется легковым автомобилям. Полицейские могут привлекать водителей к ответственности за отсутствие указанных предметов. Однако, согласно юристам, наказание за подобное нарушение должно ограничиваться только предупреждением. В случаях, когда водителю выписывают штраф или принимают более серьезные меры, такие действия могут быть обжалованы в суде как незаконные.
Ранее также сообщалось о других административных наказаниях, предусмотренных за отсутствие тех или иных предметов у водителя.
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