Отсутствие аптечки и огнетушителя в авто: юристы объяснили, кому грозит штраф и потеря прав — Finance.ua

Отсутствие аптечки и огнетушителя в авто: юристы объяснили, кому грозит штраф и потеря прав Сегодня 19:33 — Технологии&Авто

Отсутствие аптечки и огнетушителя в авто: юристы объяснили, кому грозит штраф и потеря прав

Водители в Украине могут столкнуться с серьезными последствиями из-за отсутствия в автомобиле аптечки и огнетушителя.

Несмотря на то, что многие считают лишение водительских прав мерой наказания исключительно за серьезные нарушения, такие как превышение скорости или ДТП, правила дорожного движения (ПДД) предусматривают ответственность и за отсутствие обязательного оборудования в транспортном средстве.

Юристы напоминают, что для автомобилей, используемых в пассажирских перевозках, нарушение грозит штрафом в размере 680 гривен. При повторном нарушении наказание может быть усилено до административного ареста сроком от 5 до 10 суток или лишения водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Особое внимание уделяется легковым автомобилям. Полицейские могут привлекать водителей к ответственности за отсутствие указанных предметов. Однако, согласно юристам, наказание за подобное нарушение должно ограничиваться только предупреждением. В случаях, когда водителю выписывают штраф или принимают более серьезные меры, такие действия могут быть обжалованы в суде как незаконные.

Ранее также сообщалось о других административных наказаниях, предусмотренных за отсутствие тех или иных предметов у водителя.

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Ampercar По материалам:

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