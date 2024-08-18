В МВФ убеждены, что Госстат должен пересмотреть подход к оценке цен на недвижимость в Украине — Finance.ua

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В МВФ убеждены, что Госстат должен пересмотреть подход к оценке цен на недвижимость в Украине

Недвижимость
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В МВФ убеждены, что Госстат должен пересмотреть подход к оценке цен на недвижимость в Украине
В МВФ убеждены, что Госстат должен пересмотреть подход к оценке цен на недвижимость в Украине
Международный валютный фонд (МВФ) выяснил, что индекс цен на жилье в Украине недостаточно точен.
Об этом говорится в отчете МВФ.
Миссия МВФ предложила определенные рекомендации, внедрение которых приведет к тому, что методологические и технические спецификации данного индекса будут соответствовать европейскому законодательству.
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Речь идет об индексе цен на жилье (ИЦЖ), который характеризует динамику общего уровня цен на жилье.
Он рассчитывается как в целом по стране, а также отдельно на новое жилье (первичный рынок) и на жилье, которое было в эксплуатации (вторичный рынок), если оно является объектом договора купли-продажи.
Данные о вторичном рынке Госстат получает от платформы OLX.

Предложения МВФ

Экспертная миссия МВФ предложила Госстату расширить охват данных и включить в индекс недвижимость площадью менее 30 кв. м и более чем с тремя комнатами, а также дома.
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Также они посоветовали госведомству собирать более подробную информацию о местонахождении жилья: кроме города и области можно учитывать также административные районы и почтовые индексы, поскольку эти показатели оказывают существенное влияние на ценообразование.
Данные по первичному рынку Госстат собирает вручную с сайтов застройщиков. Специалисты рекомендуют расширить сбор данных в регионах с низкой репрезентативностью.
Документ рекомендует исключить из индекса дубликаты данных для имеющихся объектов недвижимости, но оставить их для нового жилья.

Причины предоставленных рекомендаций

Такое решение объясняется тем, что застройщики могут предлагать похожие квартиры по одинаковой цене. За 2023 год было выявлено 75 дубликатов объявлений на вторичном рынке жилья и 17 на первичном.
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Госстату рекомендуется пересмотреть и прошлые индексы цен на недвижимость в соответствии с новым подходом для формирования более точных ретроспективных данных для дальнейшего анализа.
Кроме того, предлагается изменить структуру публикаций статданных — в частности, публиковать квартальные, годовые и полугодовые темпы роста цен, а также длительную динамику для общего индекса и подындексов до определенного года.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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