Где росли цены и предложение на рынке аренды (инфографика) — Finance.ua

Где росли цены и предложение на рынке аренды (инфографика) Сегодня 13:00 — Недвижимость

Где росли цены и предложение на рынке аренды (инфографика)

На рынке аренды в течение июля количество предложений росло в основном в центральных и западных областях Украины.

Об этом говорится в исследовании DIM.RIA

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В Киевской области новых объявлений стало меньше на 13% по сравнению с июнем. В масштабах года аналитики DIM. RIA зафиксировали наиболее существенный спад количества предложений по аренде жилья в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях (-61%, -58%, -54%).

Цена

Арендовать однокомнатную квартиру в Украине в июле дороже всего обойдется в столице — в среднем 18 тыс. грн. Однако цены в разных районах Киева могут существенно отличаться: от 9498 грн за среднюю однокомнатную квартиру в Деснянском районе до 23 463 грн на Печерске.

Следующее место по средней стоимости однокомнатного жилья занимает Днепропетровская область (15 268 грн), которая в июле обошла Полтавскую и Львовскую. За последний месяц самое заметное удорожание аренды жилья произошло в Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.

Опираясь на данные о поисковых запросах в разделе аренды, аналитический центр DIM. RIA отмечает спад спроса в июле почти во всех областях Украины, повышение только в Одесской, Черновицкой и Черкасской областях. В сравнении данных год к году у посетителей маркетплейса снижался интерес к аренде во всех областях Украины.

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Спрос все же превышает предложение почти по всей Украине. Соотношение количества опубликованных объявлений и откликов в июле больше всего отличается в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Тернопольской и Одесской областях.

В Киеве на каждое объявление приходится в среднем более трех откликов, в Винницкой области — 41, Днепропетровской — 8, во Львовской — 7, в Тернопольской — 26, в Одессе на каждое объявление находится 32 заинтересованных пользователя. Приблизительно на одном уровне предложение и спрос находятся только в Херсонской, Сумской и Черниговской областях.

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