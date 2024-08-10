Сколько стоят квартиры в Киеве — исследование M2bomber — Finance.ua
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Сколько стоят квартиры в Киеве — исследование M2bomber

Недвижимость
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Сколько стоят квартиры в Киеве — исследование M2bomber
Сколько стоят квартиры в Киеве — исследование M2bomber
На первичном рынке недвижимости Киева значительно подорожали квартиры. За последние шесть месяцев стоимость квадратного метра выросла на 7375 грн, что составляет прирост в 17,17%. Теперь средняя цена квадратного метра составляет 50 325 грн.
Об этом сообщает M2bomber.
По его данным, за год цены увеличились немного меньше — на 6 000 грн/кв.м, или 13,54%.
Впрочем, за последний месяц стоимость «квадрата» в столичных новостройках хоть и практически незаметно, но снизилась — на 2,75 грн, или 1,42%. Что, не исключено, является зарождением нового тренда.
Сколько стоят квартиры в Киеве — исследование M2bomber
В целом, по данным аналитиков, чаще всего «квадраты» в новых квартирах Киева продают в среднем по 20 800 грн. Объявлений с такой ценой зафиксировано 8,3%.
Также часто можно встретить цену 23 400 грн — 7,2%. А кроме того:
  • 26 000 грн — 5,7%;
  • 15 600, 18 200 грн — 4,3%.
Сколько стоят квартиры в Киеве — исследование M2bomber

Цены по районам столицы

В общей сложности квадратные метры в новостройках по районам Киева стоят от средних 40 050 до 107 900 грн. Таким образом, за деньги, которые придется заплатить в самом дорогом районе столицы, можно купить почти 3 «квадрата» в самом дешевом.
Дешевле всего «квадраты» стоят в новых квартирах Деснянского района — в среднем 40 050 грн. За ним следуют:
  • Соломенский — 40 950 грн;
  • Дарницкий — 42 500 грн;
  • Днепровский — 44 500 грн;
  • Оболонский — 44 850 грн;
  • Святошинский — 48 600 грн;
  • Голосеевский — 51 225 грн.
Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе — в среднем, собственно, 107 900 грн. Дальше — с большим отрывом — идут:
  • Шевченковский — 65 850 грн;
  • Подольский — 64 700 грн.
Напомним, за последние полгода цены на вторичке упали в восточной и центральной части Украины и выросли в западной, а цены на первичку упали на 41 доллар за метр в Харькове и выросли на 160 долларов в Ужгороде.
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По материалам:
Обозреватель
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