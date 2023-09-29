В МВФ прокомментировали принятие закона о е-декларировании — Finance.ua

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В МВФ прокомментировали принятие закона о е-декларировании

Казна и Политика
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В МВФ прокомментировали принятие закона о е-декларировании
В МВФ прокомментировали принятие закона о е-декларировании
В Международном валютном фонде положительно оценивают принятие Верховной Радой закона о возобновлении е-декларирования во время военного положения с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщил МВФ в комментарии Укринформу.
«Система декларирования активов в Украине является важным антикоррупционным инструментом, который обеспечивает прозрачность и подотчетность государственных служащих», — подчеркнул в этой связи глава Миссии МВФ в Украине Гэвин Грэй.
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Он отметил, что в Фонде «приветствуют возобновление обязанностей для госслужащих подавать декларации об активах», в частности в публичном доступе. По его словам, эффективное внедрение системы декларирования активов «важно для дальнейшего содействия общественному доверию, а также защиты государственных фондов, особенно для реконструкции и восстановления».
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Напомним, Верховная Рада приняла закон о возобновлении электронного декларирования во время военного положения № 9534 5 сентября. В принятой редакции документа была норма, которая предусматривала, что реестр деклараций будет закрыт еще в течение года с возможностью для декларантов добровольно подать заявление об открытии своих данных для публичного доступа. Эта норма вызвала общественное недовольство. Петиция к Президенту Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на этот закон набрала необходимое количество подписей в рекордно короткие сроки.
12 сентября Президент Зеленский ветировал этот закон и внес в Верховную Раду предложения в принятый документ. 20 сентября ВР поддержала его предложения, и 26 сентября председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон и отправил его на утверждение главе государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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