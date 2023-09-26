НАПК планирует до конца года проверить 400 тысяч деклараций — Finance.ua
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НАПК планирует до конца года проверить 400 тысяч деклараций

Казна и Политика
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НАПК планирует до конца года проверить 400 тысяч деклараций
НАПК планирует до конца года проверить 400 тысяч деклараций
Национальное агентство по предотвращению коррупции благодаря цифровизации планирует до конца года проверить 400 тысяч электронных деклараций о доходах и имущественном положении.
Об этом глава НАПК Александр Новиков сказал в эфире телемарафона «Единые новости».
«Мы надеемся до конца года реализовать автоматизированную полную проверку и проверить половину подаваемых в реестр деклараций. То есть, 400 тысяч в автоматическом режиме и отправлять справки должностным лицам о проведении полной проверки. Это смена парадигмы. Мы проверяем не 1 тысячу, а 400 тысяч. Хотим в 400 раз увеличить нашу эффективность», — отметил Новиков.
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По его словам, при этом будут проверять основания для увеличения состояния того или иного служащего по сравнению с предыдущим годом. Также 82% данных по декларации будут сверяться с государственными реестрами, а в самой декларации будут анализироваться все несоответствия.
«Например, у нас были ситуации, когда человек за всю жизнь заработал 6 миллионов — а у нас есть доступ к информации о доходах всех украинцев, начиная с 1998 года — а активов у него было на 200 млн. В таких случаях это свидетельствует или о неуплате налогов или незаконном обогащении. Надеемся, что во время войны все налоги платят, а значит это может свидетельствовать только о незаконном обогащении, если будут появляться активы, не подтвержденные доходами», — добавил глава Нацагентства.
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Новиков также напомнил, что декларации до 2020 года подавали 1 миллион чиновников ежегодно, затем изменили регулирование, поэтому начали подавать по 800 тысяч деклараций ежегодно. НАПК при этом имела возможность провести полную проверку деклараций с привлечением всех способов 1,5 тысяч чиновников.

Справка Finance.ua:

  • 20 сентября Верховная Рада поддержала предложения Президента Владимира Зеленского к закону о возобновлении е-декларирования с открытыми реестрами во время военного положения в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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