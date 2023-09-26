НАПК планирует до конца года проверить 400 тысяч деклараций — Finance.ua

НАПК планирует до конца года проверить 400 тысяч деклараций Сегодня 19:45 — Казна и Политика

НАПК планирует до конца года проверить 400 тысяч деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции благодаря цифровизации планирует до конца года проверить 400 тысяч электронных деклараций о доходах и имущественном положении.

Об этом глава НАПК Александр Новиков сказал в эфире телемарафона «Единые новости».

«Мы надеемся до конца года реализовать автоматизированную полную проверку и проверить половину подаваемых в реестр деклараций. То есть, 400 тысяч в автоматическом режиме и отправлять справки должностным лицам о проведении полной проверки. Это смена парадигмы. Мы проверяем не 1 тысячу, а 400 тысяч. Хотим в 400 раз увеличить нашу эффективность», — отметил Новиков.

По его словам, при этом будут проверять основания для увеличения состояния того или иного служащего по сравнению с предыдущим годом. Также 82% данных по декларации будут сверяться с государственными реестрами, а в самой декларации будут анализироваться все несоответствия.

«Например, у нас были ситуации, когда человек за всю жизнь заработал 6 миллионов — а у нас есть доступ к информации о доходах всех украинцев, начиная с 1998 года — а активов у него было на 200 млн. В таких случаях это свидетельствует или о неуплате налогов или незаконном обогащении. Надеемся, что во время войны все налоги платят, а значит это может свидетельствовать только о незаконном обогащении, если будут появляться активы, не подтвержденные доходами», — добавил глава Нацагентства.

Новиков также напомнил, что декларации до 2020 года подавали 1 миллион чиновников ежегодно, затем изменили регулирование, поэтому начали подавать по 800 тысяч деклараций ежегодно. НАПК при этом имела возможность провести полную проверку деклараций с привлечением всех способов 1,5 тысяч чиновников.

Справка Finance.ua:

20 сентября Верховная Рада поддержала предложения Президента Владимира Зеленского к закону о возобновлении е-декларирования с открытыми реестрами во время военного положения в Украине.

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Укрінформ По материалам:

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