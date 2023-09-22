Рада открыла декларации, но не все: чьи данные скроют — Finance.ua
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Рада открыла декларации, но не все: чьи данные скроют

Казна и Политика
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Рада открыла декларации, но не все: чьи данные скроют
Рада открыла декларации, но не все: чьи данные скроют
В Украине возобновили обязанность чиновников подавать электронные декларации, но граждане не будут иметь доступ ко всем документам должностных лиц.
Об этом сообщил представитель президента в ВР, член комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский на брифинге.
Он назвал решение Рады по поддержке вето президента Владимира Зеленского по поводу е-деклараций действительно важным.
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«Речь шла о том, что президент настоял, чтобы все декларации высокопоставленных должностных лиц, народных депутатов, руководителей центрального органа исполнительной власти, руководителей сектора безопасности и обороны и других тех должностных лиц, деятельность которых связана с повышенными рисками, были в открытом доступе», — подчеркнул нардеп.
Парламент поддержал эти инициативы, но с учетом того, что Украина находится в состоянии войны.
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Таким образом, декларации военнослужащих, деятельность которых связана с непосредственной опасностью их жизни и здоровью, будут закрытыми. Но у всех государственных чиновников круглосуточно будет открыт доступ к их декларациям.
Кроме этого, есть определенные ограничения в отношении лиц, которые находятся на временно оккупированных территориях.
«Представители органов госвласти, местного самоуправления — на них также не будут распространяться требование открытия круглосуточного доступа к этим декларациям. Поскольку это также связано с их безопасностью», — добавил Вениславский.

Справка Finance.ua:

  • электронное декларирование для чиновников было отменено после начала полномасштабной агрессии россии. На данный момент норму решили вернуть. Рада приняла соответствующий закон, но без важной поправки о незамедлительном открытии реестра деклараций;
  • после этого украинцы создали петицию с призывом к Зеленскому ветировать закон. Он наложил вето и призвал парламентариев принять закон с учетом нормы об открытом реестре;
  • после этого ВР одобрила закон о е-декларировании с учетом вето президента.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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