НАПК обратилось к президенту о внесении изменений в законопроект о е-декларировании — Finance.ua
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НАПК обратилось к президенту о внесении изменений в законопроект о е-декларировании

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НАПК обратилось к президенту о внесении изменений в законопроект о е-декларировании
НАПК обратилось к президенту о внесении изменений в законопроект о е-декларировании
Национальное агентство по предотвращению коррупции обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать внесение изменений в законопроект о е-декларировании, заявил в эфире национального телемарафона председатель НАПК Александр Новиков.
«НАПК инициировало возобновление обязанности подачи декларации, и мы поддерживали открытие реестра. Однако, в конечной редакции закона много узких мест. Мы обратились к президенту с просьбой инициировать внесение изменений в проголосованный позавчера законопроект», — сообщил он.
По словам Новикова, есть определенные изменения, которые могут быть «опасными». В частности, этот закон уменьшает количество субъектов декларирования на около 50 тысяч человек.
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«Исполняющие обязанности руководителей государственных предприятий, коммунальных предприятий, руководители служб закупок всех в стране государственных и коммунальных предприятий по этому закону теперь не обязаны декларироваться. Но опасность не только в том, что они не обязаны подавать декларации, а в том, что эти лица перестали быть субъектами урегулирования конфликта интересов», — заметил глава НАПК.
Он отметил, что теперь руководитель закупочного подразделения может заключить контракт с близким лицом, и это не будет считаться конфликтом интересов и нарушением закона: «Это огромная опасность. Мы обращаемся к президенту и Верховной Раде с предложением устранить эту правовую неопределенность».

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Также, проинформировал Новиков, НАПК обратилось с просьбой закрыть данные о декларации лиц на временно оккупированных территориях Украины. Кроме этого, добавил он, законопроект «определенно разрушает» систему данных, которые необходимо указывать в декларации.
«Законопроект отменил необходимость указания счетов, только банковские учреждения, но оставил необходимость указания декларантом, а это 800 тысяч человек, данных о лицах, имеющих доступ к счету. Эти данные не нужны НАПК и создают огромную нагрузку на субъектов декларирования», — рассказал глава НАПК.
Новиков выразил надежду, что за 60 дней до вступления в силу закона в полном объеме Верховная Рада внесет эти изменения.
По материалам:
УНН
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