Нардепы готовятся открыть е-декларации после вето Зеленского: комитет Рады принял решение — Finance.ua
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Нардепы готовятся открыть е-декларации после вето Зеленского: комитет Рады принял решение

Казна и Политика
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Нардепы готовятся открыть е-декларации после вето Зеленского: комитет Рады принял решение
Нардепы готовятся открыть е-декларации после вето Зеленского: комитет Рады принял решение
Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике единодушно поддержал открытие деклараций сразу после возобновления е-декларирования, а не через год. Таким образом парламент готовится утвердить предложения, изложенные в вето президента Владимира Зеленского соответствующего закона.
Об этом сообщил 18 сентября нардеп Ярослав Железняк («Голос»). По его словам, поддержка комитета означает, что среди народных депутатов должно хватить голосов для принятия решения.
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«Это ответ всем сомневающимся в наличии голосов. Вскоре рассмотрение в зале парламента», — написал Железняк.
Кстати, ранее в НАПК также выступили с заявлением, что поддерживают вето президента. Однако там предостерегли от открытия всех деклараций без исключения.
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«Национальное агентство отмечает, что открытие реестра деклараций публичных служащих должно состояться с учетом вопросов безопасности, связанных с возможными угрозами для военнослужащих и их семей, а также лиц, находящихся на временно оккупированных врагом территориях. Только в оккупированных Мариуполе, Бердянске, Геническе зарегистрировано более 17 тыс. декларантов (без учета членов их семей)», — говорится в заявлении.

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По материалам:
Обозреватель
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